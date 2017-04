La capita Noemí Jordana s'acomiada de Fontajau

La base de Torelló, Noemí Jordana, posarà dimarts a Salamanca punt final a una trajectòria de 19 temporades a la Lliga Femenina on haurà jugat un total de 561 partits. Aquest vespre, el seu equip li ha fet el millor regal possible, després de guanyar el Perfumerías Avenida a Fontajau (79-75) i forçant el tercer i decisiu partit de la final.

Una pancarta gegant on es podia llegir «Gràcies Noe» a les grades de Fontajau, i el centre de la pista un cop acabat el partit, han servit per retre un més que merescut homenatge a la jugadora que dimarts intentarà tancar la seva carrera com a jugadora professional alçant el seu quart títol de lliga, el segon amb l'Spar Citylift Girona.

A la conclusió del partit, Jordana admetia «ha estat una passada. Això és casa meva. Porto sis anys aquí i viure això és únic. Estic molt emocionada. Guanyar la lliga a Salamanca seria fantàstic, però ara toca gaudir del triomf d'avui i de tot aquest gran ambient».