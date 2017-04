Girona acull més de mig miler de ciclistes en les tres etapes de la MTB Challenge

La MTB Challenge reunirà més de mig miler de participants aquest cap de setmana en una prova de BTT de tres etapes que, organitzada per Klasmark amb la col·laboració de l'ajuntament, portarà a la ciutat ciclistes d'arreu de Catalunya però també d'Espanya, Holanda, França o Bèlgica o Suïssa. «Curses com la MTB Challenge ens reforcen com a destinació de turisme esportiu i ens consoliden com a ciutat referent en l'àmbit ciclista arreu del món», explica la regidora d'Esports de Girona, Isabel Muradàs, sobre una cita que, per primer anys, constarà de tres etapes, entre avui i dilluns, arribant a un total de 191 quilòmetres i 4.600 metres de desnivell positiu.