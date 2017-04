Un gran Uni allarga la final

La darrera aparició de Noe Jordana a Fontajau no podia acabar amb derrota i, liderades per una extraordinària Ify Ibekwe, l'Uni ha fet un partit immens per acabar derrotant l'Avenida per primer cop aquesta temporada (79-75) i enviar la final al tercer partit que es jugarà dimarts a Salamanca. Els problemes de l'Avenida per atacar la zona, sobretot quan Alminaite ha estat sobre la pista, la millor actuació de la temporada d'Ibekwe i l'ambient de Fontajau han estat claus per a la victòria gironina.

Abans, l'Uni ha aconseguit arribar al descans amb el partit igualat (39-39) després de vint minuts on ha quedat clar que Ify Ibekwe estava disposada a fer un pas endavant i, li fes mal el genoll o no, ha acaparat el protagonisme ofensiu de les gironines en els primers minuts en que l'Avenida ha aguantat bé el cop gràcies al talent de Milovanovic i a la força interior de De Souza.

L'activitat de la pivot brasilera ha castigat amb tres faltes al massa ràpides a Coulibaly, però, el que, innegablement, era un problema greu per als plans d'Èric Surís ha obert la porta al protagonisme de Kristina Alminatie. Els inacabables braços de la pivot lituana han col·lapsat, encara més del que ja és habitual en els equips d'Ortega, l'atac contra zona de l'Avenida.

Les castellanes, sobretot en els moments que MIlovanovic ha estat a la banqueta, han tingut autèntics problemes per anotar en els atacs posicionals. Només els punts de MIlovanovic i, lògicament, el que han aconseguit gràcies a la seva transició o a alguns rebots d'atac. I, a sobre, Alminaite s'ha despertat en atac amb una fiabilitat en els tirs de quatre/cinc metres poc vista en ella aquesta temporada.

Al descans, i després d'un triple afortunat de Peters i un altre de Sílvia Domínguez, el partit ha arribat igualat (39-39) amb Alminaite de, sorprenent, màxima anotadora (10 punts).

A la represa, el partit ha seguit amb els mateixos paràmetres. D'entrada, amb el suport de Fontajau i l'experiència de dos veterans de l'arbitratge, tant l'ACB com a lliga femenina, Terreros i García León, l'Uni ha pogut superar la maledicció del tercer quart.

La defensa de l'Avenida no ha pogut trencar el partit ni quan, després de fer la seva quarta falta personal, Alminaite ha hagut de marxar a la banqueta. Sense Alminaite, Elonu ha trobat alguna facilitat més per anotar des del pal mig mentre a l'altres costats, Ify Ibekwe, ha intentat assumir el protagonisme. El partit s'ha anat encaminant cap a un final igualat: 58-55 al final del tercer quart. I això que la diferència en valoració (72 a 42) estava deixant bent clar el gran partit de l'Uni.

En un moment crític per a l'Avenida, l'Uni s'ha arribat a posar set punts per davant, Sílvia Domínguez ha agafat la responsabilitat. Amb vuit punts gairebé consecutius, la base de Montgat es va encarregar de donar la volta al marcador i, més important, de generar molts nervis a l'Uni. Una pilota perduda de les gironines ha acabat portant Elonu a la línia de tirs lliures per posar la por als quatre mil espectadors del pavelló de Fontajau (65-68). Allà, però, en un moment clau Ify Ibekwe ha demanat a crits la renovació a Pere Puig amb cinc punts seguits (70-68).

Ha arribat el cara o creu final, amb els tirs lliures convertint-se en determinants, amb Domínguez anotant-ne quatre per posar-se per davant (71-72) i Ibekwe tornant a capgirar la situació a un minut i mig per acabar (73-72). I, en ple festival de la nord-americana, Ibekwe ha recuperat una nova pilota per creuar tota la pista i posar un 75-72 que ha posat contra les cordes l'Avenida.

Les castellanes no han anotat en el següent atac i, després d'un important rebot ofensiu d'Alminaite, Leo Rodríguez ha anotat un complicat bàsquet esmunyint-se de la pressió de dues rivals que ha valgut un bitllet cap al tercer partit.

A nou segons per acabar, Sílvia Domínguez ha posat l'Avenida a tres punts (77-74). Però la victòria no s'ha escapat. Dos tirs lliures d'Ibekwe, partit resolt i encara temps per, a dos segons, forçar uns aplaudiments per a Jordana. Al final 79-75.