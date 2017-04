Més de mig miler de participants fan realitat la primera etapa de la Girona MTB Challenge

La Girona MTB Challenge ja és una realitat. Més de mig miler de participants ja coneixen el paradís single track que envolta la ciutat de Girona. Per edavant, tres dies de la bicicleta de muntanya més pura. De moment, ja han disputat els 58 quilòmetres i 1300 metres de desnivell positiu de la primera de les etapes. En aquest terreny, els grans triomfadors de la jornada han estat Cristofer Bosque i Janette Solsona. Per a ells ha estat la victòria d'etapa i el liderat de la classificació general.

L'etapa d'aquest dissabte 29 d'Abril ha transcorregut pel nord de la ciutat. L'itinerari trepitjava els senders i camins de Sarrià de Dalt, Taialà, Sant Medir o Montcalm. Un viatge entre boscos i camps preciós. L'aventura començava a les deu del matí al Parc de les Ribes del Ter (Fontajau), punt de sortida i arribada de les tres etapes.

El suís Hansueli Stauffer (Bixis Pro Team) ha agafat les regnes de la cursa des del primer quilòmetre. El corredor internacional, un dels més importants del pilot internacional, anava llançat cap a la meta. Només una punxada, a escassos quilòmetres de la meta, l'ha apartat de la victòria. Era el moment de Cristofer Bosque (Tomàs Bellès-Cannondale) que li arrabassava la primera posició. Bosque detenia el rellotge en 2 hores 17 minuts i 28 segons. A més de tres minuts arribarien Ander Bengoa (SH Metalgraf) i Julien Bely (Team Vendee), segon i tercer. Tot per decidir.

Janette Solsona ha estat l'altra gran protagonista. La del Team Blue Motors Ponts s'ha col·locat líder de la Girona MTB Challenge després de guanyar la primera etapa amb 2 hores 57 minuts i 2 segons. Per darrere, creuaven la línia d'arribada Eva Martín (CC Roses) i Teresa Costa (CC Olot). Es preveu una lluita molt interessant per al mallot de la general en el que resta de competició.

L'organització també ha ofert la possibilitat de fer realitat el repte completant les tres etapes per equips. Les parelles més ràpides han estat Jordi Pereira i Jaume Pereira (Edibikes - Megamo), David Martí i Núria Surià (Surià Bicis), i Susana Ribera i Ainhize Sagarduy (Probikeras). Aquesta victòria els catapulta al lideratge dels equips masculins, femenins i mixtos respectivament.

Demà els tocarà defensar la condició de líder en la segona de les etapes. Es tracta de l'etapa reina. 80 quilòmetres i 2100 metres de desnivell positiu. ¿L'escenari? Les Gavarres. Es tracta d'un espai d'interès natural situat a l'est de Girona. El casc antic de la ciutat dóna pas a aquest massís que et transporta a un lloc salvatge. Serà una bona ocasió per seguir coneixent el paradís single track. Com a Girona, ni a casa.