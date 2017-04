Pau Campos: «Segur que m´emocionaré, vaig arribar a Bordils quan tenia 14 anys

Pau Campos va arribar des de la Bisbal per jugar en l'equip cadet del Bordils quan tenia 14 anys; una dècada més tard, just quan havia acabat els estudis d'INEFC a Barcelona, va començar a entrenar en els equips inferiors del club. També a la categoria cadet, l'any següent va dirigir un infantil, després de va tornar a agafar els cadets... Van passar els anys i, després d'un parèntesi pel seu pas per les categories inferiors del Barça, Campos va tornar a Bordils per acabar assumint la direcció tècnica del primer equip, que ha dirigit quatre temporades a Nacional i quatre més a Divisió d'Honor Plata. Avui serà l'últim cop que seurà a la banqueta del Blanc-i Verd. El Bordils rep el Zamora en la penúltima jornada de lliga (19.00) i Campos centrarà totes les mirades. «Segur que m'emocionaré, és impossible no fer-ho... He entrenat a moltes generacions de jugadors a Bordils. Gent que vaig començar a entrenar quan tenien 13 anys, avui els deixaré a la pista amb 28», explica Pau Campos que la temporada vinent entrenarà a la lliga de Romania. El Bordils tancarà la temporada a la pista del Teucro, però el gran homenatge a Campos serà avui jugant com a locals. «Jugar al Blanc-i-ver és molt especial, pel seu ambient sempre ple de gent animant-nos, aixecant-se a aplaudir abans que acabi el partit, ajudant-nos a competir contra equips amb molts més recursos esportius i econòmics...», assegura Campos que, però, exigent fins al final, té clar que tant els com els jugadors «tenim clar que volem guanyar el Zamora, és un equip que, probablement, l´any vinent serà a l´Asobal; i el volem guanyar».