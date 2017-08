El CPA Olot brilla a França per apuntar-se el seu dotzè Europeu

El pòquer de medalles es va escapar per poc, perquè el CPA Girona va quedar fora del podi amb el seu quart lloc, però en tot cas l´Europeu de xou que s´ha disputat aquest cap de setmana a Mouilleron-le-Captif (França) es pot qualificar d´històric per al patinatge gironí. El CPA Olot, amb Soc innocent, va brillar amb llum pròpia per apuntar-se el seu dotzè or en un campionat d´Europa en grups grans; el dia abans, van ser el CP Bescanó, en juvenils, i el PA Maçanet, en grups petits, els qui van triomfar amb les seves medalles de bronze gràcies als discs Tic-Tac i Try Again, respectivament.

La competició no va donar treva. L´equip garrotxí va ser l´últim a sortir a la pista. Abans havien actuat els altres equips favorits, començant pel CPA Girona, amb Esclaus de la riquesa. Les noies de Nuri Soler van estar en posició de medalla fins el final, quan el CPA Olot va assaltar la primera posició. En la classificació superaven els dos equips italians, el Diamante i el Royal Eagles, que van acabar completant el podi amb la plata i el bronze. El CPA Girona, vigent subcampió del Món, i de Girona, Catalunya i Espanya, definitivament, acabava quart en el seu segon Europeu.

L´equip de Ricard Planiol i Esther Fàbrega va entusiasmar al públic francès. I al centenar de seguidors garrotxins que hi havia a la grada del pavelló Vendéspace. El dotzè europeu arribava molt a prop de Nantes, on el 2003 el CPA Olot hi va guanyar per primera vegada aquest títol. Els jutges van arribar a donar un 10 en la puntuació A (tècnica), tres 9,9 i tres 9,8. En la B (artística), la perfecció es va escapar per una penalització, tot i que en cap cas va perillar la victòria de l´equip olotí, que va col·leccionar notes entre el 9,8 i el 9,7, per un total de 98,2. «Hem fet història», repetien una vegada i una altra les patinadores de l´Olot, que van tornar a viure una emocionant jornada.

Una bona prova de l´elevat nivell que hi havia en l´Europeu d´ahir a França el demostra que el Masnou, un dels clubs més potents de Catalunya, es va veure en sisena posició. En aquest campionat els equips italians han fet un pas endavant. El Royal Eagles, per exemple, va fer una espectacular actuació on una patinadora actuava decapitada.

Ara el proper repte, tant per al CPA Olot com per al CPA Girona, serà el mes de setembre al Mundial de la Xina. Les garrotxines hi buscaran coronar-se campiones del món per onzena vegada, mentre que l´equip de la capital intentarà assaltar el títol per primer cop, a partir de la seva condició de vigents subcampions. L´Olot i el Girona ja han iniciat campanyes per trobar el finançament necessari per afrontar un viatge tant costós, situat en 60.000 euros.