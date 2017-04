Emotiu comiat de Pau Campos al Blanc-i-Verd

«Gràcies Pau!». Amb aquest missatge escrit en una pancarta gegant es va voler acomiadar el Blanc-i-Verd del seu tècnic, un Pau Campos que ahir va viure el seu darrer partit a la banqueta del Bordils com a local. L'afició bordilenca va acomiadar l´entrenador de la Bisbal d´Empordà de manera sentida i emotiva, conscient que el tècnic ha estat un dels grans artífexs que el Bordils aconseguís no només l´ascens a Plata, sinó que hagi aconseguit mantenir la categoria durant quatre temporades consecutives. Abans del partit, diferents jugadors de la base van fer un passadís per homenatjar Campos, però també tot el primer equip per haver aconseguit la salvació un any més, tot i ser un dels clubs més modestos de la categoria.

Al final, el Zamora es va endur el triomf (27-29), i la jornada no va poder ser del tot rodona, però ahir el resultat era el de menys. A un minut per acabar el matx, i com sol ser habitual, l´afició es va posar dempeus per aplaudir i una part de la grada va aprofitar per desplegar una pancarta gegant com s´explica a l´inici d´aquesta crònica. A mig minut del final, Pau Campos amb el permís de la parella arbitral i del Zamora –el partit ja estava decidit– va accedir al centre de la pista per rebre un autèntic bany de masses dels qui han estat els seus jugadors –que el van mantejar– i la seva afició. Una afició d´allò més fidel que li va voler agrair la dedicació i els èxits aconseguits durant tots aquests anys. I és que Pau Campos va arribar a Bordils amb només 14 anys com a jugador cadet, per una dècada més tard i després d´acabar els estudis d´INEFC a Barcelona començar a entrenar en els equips inferiors del club. Posteriorment i després d´un parèntesi per les categories inferiors del Barça, Campos va tornar a casa, per agafar les regnes del primer equip, a qui va ascendir a Plata. Un cop acabat el partit, el portaveu del club, Esteve Moré, va llegir un breu text donant-li les gràcies per la feina feta, i desitjant-li molta sort. «Gràcies per tot. Allà on vagis explica´ls que vens d´un país molt petit, però d´un poble encara molt més petit». El club també li va fer entrega d´una placa commemorativa amb la presència a la pista de l´expresident Ferran Cassú, els exjugadors, David Masmiquel i Esteve Ferrer, l´actual capità Marc Prat, i el qui va ser el seu delegat un grapat d´anys, Sisu Combis. A la seva esposa Núria, qui juntament amb els seus fills Oriol i Ivet marxarà cap a Romania aquest estiu, li van entregar un obsequi i un ram de flors.

Pau Campos va admetre que havia estat una jornada única. «M´han vingut molts records. He recordat moltes imatges. Vull donar les gràcies a tothom per haver-me fet sentir un més del poble. Ha estat un homenatge molt sincer, de gent que el volia fer. Em sento molt afortunat. Em quedo amb les paraules que m´han dit públicament que puc tornar quan vulgui, cosa que espero poder fer, sigui en la faceta que sigui». Campos i el seu Bordils tancaran el curs d´aquí a 15 dies a la pista del ja ascendit a l´Asobal, Teucro.