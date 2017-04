Mor a l´Everest Ueli Steck, la ´màquina suïssa´

L'alpinista suís Ueli Steck ha mort aquest diumenge a prop del camp I de l'Everest, segons ha confirmat el diari nepalès The Himalayan Times, després de patir suposadament un accident en precipitar-se per un pendent gelada del Nuptse, una muntanya a dos quilòmetres al sud-oest del pic més alt del món.

Sis rescatadors han trobat el cadàver de l'himalaista, de 41 anys i conegut com 'la màquina suïssa', al final d'un pendent gelada, de manera que el suís podria haver relliscat i haver-se precipitat muntanya avall. La d'Steck és la primera mort de la temporada a l'Himàlaia.

Steck, que va guanyar dos 'Piolet d'Or', a màxim guardó en el món de l'alpinisme, el 2009 i 2014, també és famós per els seus rècords de velocitat en la trilogia de la cara nord dels Alps. El suís va conquistar el seu segon premi després de fer el primer ascens en solitari a l'Annapurna.

El següent vídeo recull una de les seves ascensions a la cara nord de l'Eiger, als Alps suïssos:

Steck i el xerpa Tenzing es trobaven a la regió de Khumbu (Nepal) per intentar escalar l'Everest i repetir la ruta per l'aresta oest de Thomas Hornbein -el 'corredor Hornbein', la més complicada- sense oxigen suplementari en la temporada de primavera . També planejaven baixar pel coll sud abans de prendre la ruta directa a l'Lhotse, per obtenir el rècord en aquesta cimera.

Per al públic espanyol, el suís és recordat com un dels participants en l'intent de rescat de l'espanyol Iñaki Ochoa de Olza, una operació que va recollir Informe Robinson; l'alpinista navarrès va morir el 23 de maig de 2008, durant l'ascensió a l'Annapurna, a conseqüència dels danys cerebrals i un edema pulmonar ocasionats pel fred.

L'any passat, Steck i el seu company l'alemany David Göttler van descobrir els cadàvers d'Alex Lowe i David Bridges, que van morir en una allau al Shisha Pangma el 1999.