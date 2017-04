Segona i vital victòria consecutiva de La Jonquera

Importantíssima victòria de La Jonquera a un dels camps més complicats de la categoria, al de l'Ascó (0-2). Com ja va fer la temporada passada davant el Manlleu, Feixas ha tornat a marcar des del punt de penal per avançar els jonquerencs al minut 21 de la primera meitat. En un partit amb molt rigor defensiu per part dels fronterers, Marc Vilà ha sentenciat el partit al minut 88.

D'altra banda, el Figueres, que ja té la salvació matemàtica assegurada, ha perdut davant el Terrassa a Vilatenim per culpa d'un solitari gol de Velillas. Els de Chicho ho han provat fins al final però han acabat perdent el partit.