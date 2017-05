L´Olot té mitja lliga a la butxaca

L'Olot sabia que, fins a final de temporada, probablament era el Vilafranca l'equip que, quant a jugadors i trajectòria, més complicacions li podria oposar. La derrota a Peralada va ser una lliçó per als de Calderé, que van sortir per totes i al primer minut ja van començar a decantar la balança.

S'havien disputat només 24 segons de partit quan Alfredo, la principal novetat a l'onze inicial, va recollir una magnífica assistència d'Hèctor Simon per obrir el marcador. Millor no podia començar el partit per als interessos dels gironins, que van veure com el Vilafranca, que s'està jugant en aquest últim tram de campionat una plaça per disputar el play-off, aconseguiria remuntar el partit i posar contra les cordes els de la Garrotxa. Al minut 22, Aday Benítez empatava pels penedesencs i a la mitja hora de joc, Boira, amb un xut col·locat, superava Ginard per remuntar el partit i fer augmentar la preocupació al municipal olotí.

El duel estava molt equilibrat però els vilafranquins havien mostrat més efectivitat. Malgrat tot, en una primera part molt moguda, l'Olot va reaccionar a l'estocada visitant. Al minut 33, Roger Vidal, de cap, empatava novament el partit i tot just sis minuts després, Tito Malagón va donar els tres punts a l'Olot. Al segon temps, l'equilibri va regnar i a l'última jugada del partit, el visitant Òscar va fallar un gol cantat que hauria significat un nou gir inesperat en el partit. Al final, els gironins van sumar tres punts que els deixen a només un del títol. Tindran l'ocasió diumenge, novament a casa, contra el Castelldefels.