El Peralada s´estavella a Manlleu i perd gairebé totes les opcions al títol

Una setmana després d'agafar moral per a les últimes jornades derrotant l'Olot (2-1), el Peralada va fer un pas enrere gairebé definitiu per a la lluita pel títol a Manlleu. L'equip d'Arnau Sala va pagar cara una mala primera meitat, on els manlleuencs van ser molt efectius amb un Manel Sala inspirat. Només començar, al minut 3, el davanter del conjunt local va avançar el seu equip després de guanyar l'esquena als centrals peraladencs. Un quart d'hora després, Sala va marcar el primer dels dos gols de falta que va aconseguir. El Peralada va tenir una ocasió molt clara per entrar al partit abans del descans però no es va mostrar encertat.



Ja a la represa, al minut 53, Coro va retallar distàncies des del punt de penal i va portar esperances a l'equip dirigit per Arnau Sala. No era la tarda dels xampanyers. Al minut 67, Manel Sala va arrodonir la seva millor tarda i, novament de falta directa, va superar Gianni per deixar molt tocat el Peralada. Els gironins ho van seguir intentant però no podien superar la intensa defensa manlleuenca.



Els de l'Alt Empordà encadenen tres derrotes consecutives a domicili i la d'ahir a Manlleu els deixa sense pràcticament cap opció de lluitar pel títol. Arnau Sala, però, ho tenia clar: «No depenem de nosaltres, però em sabria més greu no arribar bé als play-off».