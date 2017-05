«A Salamanca hi jugarem sense cap pressió i això ens fa un rival perillós»

Va ser una nit carregada d´emocions, la de dissabte, per la victòria contra el Perfumerías Avenida, que forçava el tercer i definitiu partit de la final de la Lliga, i per l´homenatge que Fontajau va retre a Noemí Jordana, poc abans de la seva retirada. Ahir les jugadores van descansar ­(avui a les 07.00 del matí emprenen viatge cap a Salamanca), i el club es va agafar una jornada de reflexió abans de jugar-se definitivament el títol en 40 minuts demà a Würtzburg. «Arribem al partit decisiu sense cap pressió i això ens fa un rival doblement perillós», deia el director esportiu, Pere Puig.

Satisfet amb l´ambient que hi va haver a Fontajau, amb 4.200 seguidors, i per l´actuació de l´equip («les jugadores es van buidar a la pista»), Puig destaca que «l´espina de no haver guanyat encara aquesta temporada el Perfumerías ja ens l´hem treta». En aquest sentit considera l´escenari similar al de l´any passat, quan l´Uni també va forçar el desempat de la final i a Salamanca va estar a punt de donar la campanada, caient per 60-57, després de dos tirs lliures errats per Givens en els instants finals. També va posar sobre la taula «el primer partit de la final de 2015, la que vam guanyar. Vam anar allà sense pressió i elles es van atemorir, no els entraven els tirs, i les vam guanyar».

La clau de la victòria passaria, demà, «per un arbitratge valent com el de dissabte, que xiuli els contactes. Si es permet la duresa extrema, hi tenim poc a fer, perquè en exhuberància física no ens podem acostar al potencial del Perfumerías». En aquest sentit afegia que «si els col·legiats són valents, tindrem opcions. L´equip ha fet un pas en maduresa, tant en la primera part de Salamanca, com en el duel de dissabte a Girona. Sabem ajustar la zona, a qui cal defensar... en el segon partit es va fer un gran treball sobre Milovanovic». Un altre factor apuntat per Puig com a determinant per ser campiones és tancar bé el rebot.