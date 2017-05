«No estem del tot tranquils, hem de sumar un punt més»

«Cal salvar com sigui la categoria» i perquè això sigui una realitat per al Llagostera, amb un punt n'hi haurà prou. El migcampista Pitu Comadevall tornarà diumenge vinent a una casa que coneix bé perquè hi va jugar dues temporades (2011-2012). El Llagostera visita la Feixa Llarga per mesurar-se a l'Hospitalet, un equip que està amb l'aigua al coll i que necessita guanyar sí o sí per no baixar a Tercera. El tècnic blaugrana, Oriol Alsina, ja va advertir després de la derrota amb el Lleida (0-1) de dissabte que aquesta propera jornada el seu equip es veurà les cares amb un adversari que «s'hi jugarà la vida», fet pel qual, si pogués triar, «preferiria enfrontar-me a equips que no s'hi juguen res». La mateixa opinió la signa Pitu.



Amb la salvació virtual a la butxaca, els del Gironès únicament podríen tancar la temporada en posicions de promoció de descens en el pitjor dels casos. «Matemàticament no estem salvats i haurem de sumar un punt o tant de bo hi aconseguim la victòria», va dir el migcampista referint-se a aquest proper compromís, afegint que la derrota davant els lleidatans provoca que «no estiguem tranquils».



Pitu Comadevall va arribar a mitja temporada després de provar l'aventura al futbol indi a les files del Pune City. En la seva cinquena campanya al club, el saltenc explica que ha vist una evolució positiva dels llagosterencs. «Quan vaig arribar, l'equip no anava gaire bé, però estava unit i era una pinya. De mica en mica hem anat de menys a més i la prova és que hem travessat el millor moment de joc i resultats», diu tot fent referència a les cinc jornades sense perdre que han viscut els d'Alsina abans de perdre aquest darrer cap de setmana amb el Lleida Esportiu a casa.



Davant l'exigent calendari que conduirà els llagosterencs a enfrontar-se a dos equips en descens directe, Hospitalet (18è) i Prat (19è), a Pitu li és igual mesurar-se «al Badalona o Lleida, equips amb aspiracions d'ascens com ha passat ara o contra rivals de sota com els dos que ens queden, perquè la necessitat els fa fins i tot més perillosos». En l'últim partit a fora del curs considera que els riberencs «s'hi jugaran el tot o res i això convertirà el partit en una autèntica final per a tots dos».