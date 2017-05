La nova junta del Bordils té la "prioritat" de trobar tècnics pels primers equips

Trobar un nou entrenador per als primers equips d'handbol i vòlei és l'objectiu prioritari de la nova junta directiva del Bordils, que aquest vespre s'ha presentat públicament en un acte al pavelló Blanc-i-Verd. Quim Pou presideix una junta de cinc membres, que tindrà el suport extern de quinze persones més. La de Pou va ser l'única candidatura presentada a les eleccions i, per tant, es va poder proclamar la setmana passada sense haver de passar per les votacions.

Amb la marxa de Pau Campos i de Pau Llach, els equips de Divisió de Plata d'handbol i de Primera Nacional de vòlei femení necessiten trobar recanvis per planificar la propera temporada. Aquesta serà la "prioritat" de la nova junta, que comença a treballar amb l'objectiu de mantenir els excel·lents resultats esportius que ha tingut el club aquests darrers anys. Amb els primers equips d'handbol i vòlei salvats, ara tot els esforços estan centrats en assolir també la permanència amb el Bordils B a la Primera Nacional d'handbol. Per aconseguir-ho, caldrà guanyar el darrer partit de lliga, dissabte, i esperar que d'altres resultats acompanyin.

Pou ha explicat que no ha sigut fàcil fer el pas perquè "si ens hi posem, ens hi posem, és un compromís total per treballar amb el club i tothom ho ha hagut de reflexionar". Oficialment comparteix junta amb Marc Fontané, Eva Figueras, Remei Marsal i Joan Martín, que fins ara presidia la gestora que s'havia fet càrrec del club després que en l'anterior convocatòria d'eleccions per rellevar Ferran Cassú no s'hi presentés ningú. "Tenim per davant sis anys i volem mirar el futur. El nostre principal valor és veure el pavelló ple cada cap de setmana amb 600 persones compartint un mateix sentiment de club", ha argumentat el nou dirigent, que havia sigut jugador d'handbol. A banda del grup directiu "oficial", una quinzena de persones més treballaran en el dia a dia de l'entitat: Josep Puig, Joan Farrarons, Lluís Negre, Narcís Hospital, Xevi Casals, Txell González, Irene Prat, Manel Combis, Xevi Comas, Joan Senent, Carles Pou, Carles Nadal, Marc Fornés, Montse Pou i Pere Frigola.

Segons han exposat, hi ha diverses opcions sobre la taula a l'hora de trobar els nous entrenadors dels dos principals equips del club "però cal reflexionar molt bé les decisions tantes vegades com calguin", ha apuntat Quim Pou.