El torneig internacional femení de La Bisbal reunirà un centenar de tennistes d´alt nivell

Un centenar de tennistes d´alt nivell participaran al II Torneig Internacional de Tennis Femení de la Bisbal d´Empordà, una competició organitzada pel Centre Esportiu Club de Tennis la Bisbal i l´empresa Sports and Fun, que atorgarà premis per valor de 25.000 dòlars (uns 23.000 euros), 15.000 més que l´any passat, dels quals 2.500 seran per a la guanyadora. Es tracta de l´únic torneig internacional de tennis femení atorgat a les comarques gironines per la Reial Federació Espanyola de Tennis (RFET), el qual forma part del circuit professional ITF (International Tennis Federation) i WTA (Woman Tennis Association).

El Torneig ha estat presentat avui a la Diputació de Girona en un acte que ha comptat amb la participació de Carles Salgas, diputat d´Esports de la Diputació; Josep Pujols, representant territorial d´Esports de la Generalitat a Girona; Lluis Sais, alcalde de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà; Xavier Ponsatí, president del Centre Esportiu Club de Tennis la Bisbal; Enric Sánchez, president de la Delegació Gironina de Tennis; Miguel Ángel Martín, director general de la Reial Federació Espanyola de Tennis, i Marta Sánchez, directora del Torneig.

La competició es durà a terme entre el 13 i el 21 de maig a les instal·lacions del Centre. Els partits de la fase prèvia es jugaran el dissabte 13 i el diumenge 14, i els del quadre general i els de dobles, la setmana del 15 al 21. Les participants estan entre les 150 i 400 del rànquing de la ITF, fet que propiciarà que durant el torneig hi hagi un important desplegament de tennistes de diferents països, acompanyades del seus entrenadors i familiars, així com d´un nombrós públic, que podrà gaudir de tennis de primer nivell. També s´han organitzat un seguit d´activitats paral·leles, com ara una exposició de raquetes i dos clínics.