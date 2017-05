Oriol Servià repta Alonso al circuit d'Indianapolis

Ha sigut veure Fernando Alonso fer les primeres pràctiques a Indianapolis, per les mítiques 500 Milles del dia 28 de maig, i engrandir encara més l'impacte mediàtic d'una cursa que porta 400.000 espectadors al circuit. Els entrenaments de dimecres, sense anar més lluny, amb escassa trascendència esportiva, van ser seguits per dos milions de persones a travès de les xarxes socials. I aquell cap de setmana, tot i coincidir amb el GP de Mònaco de la Fòrmula 1, tots els focus de l'automobilisme estaran posats als EUA. Però allà no només hi serà Fernando Alonso. Un gironí, el pilot de Pals Oriol Servià, amb 20 anys d'experiència a Amèrica gràcies al seu pas per la Cart, la Champ Car i ara l'IndyCar, participarà per novena vegada en tant mítica prova, on ha arribat a ser quart (2012) i sisè (2011), els seus dos millors resultats. Ho farà, a més, amb aspiracions, al volant d'un monoplaça amb motor Honda de l'equip Rahal Letterman, un dels més potents. Ja saliva pensant en un hipotètic duel amb Alonso per la victòria.

Com si fos una estrella de Hollywood promocionant l'última estrena, Servià ha estat aquesta setmana a Espanya, acompanyant Mark Miles, director executiu de la IndyCar, en plena feina per donar a conèixer i expandir el campionat i la seva cursa estrella, les 500 Milles d'Indianapolis. Van fer campanya a Barcelona i a Madrid, com abans n'havien fet a França i a Itàlia. Han pogut comprovar com l' efecte Alonso ha multiplicat l'interès per la prova entre els seguidors europeus, i de quina manera. Per això Oriol Servià no amaga que «estem davant la notícia més impactant en el món de l'automobilisme dels últims 3o anys», no tant pel fet que el protagonista sigui l'asturià, en sí, sinó pel que representa que «un bicampió del món de Fórmula 1 decideixi prescindir del GP de Mònaco per correr a Indianàpolis. I fer-ho a més a més en els temps actuals, com tot és molt més difícil pels compromisos contractuals».

El gironí va assegurar-se la presència a Indianàpolis a finals de l'any passat. L'acord amb Rahal Letterman Lanigan Racing inclou la prova del dia 28 i la següent d'IndyCar a Detroit. Les 500 Milles seran la seva prova número 200 a les IndyCar series, un campionat on, amb 42 anys, encara aspira en poder completar una temporada sencera abans de plantejar-se la retirada: «el meu pare va guanyar el seu primer campionat d'Espanya de ral·lis amb 42 anys, potser és que els Servià madurem tard», feia broma ahir des de Madrid. Aquests dies ha estat en permanent contacte amb Alonso, que sense anar més lluny, quan va acabar la primera pràctica per a rookies de dimecres, va enviar de seguida les seves impressions al gironí. «Ja feia temps que n'haviem parlat de la seva intenció de fer les 500 Milles», diu Servià, el segon pilot espanyol que ha competit a l'oval d'Indianàpolis després de Fermí Vélez.

Servià, que havia disputat algunes proves de la Fòrmula E i s'havia implicat en un dels equips participants com a director, ha tancat aquella etapa i torna a estar centrat en la IndyCar. Recorda que els monoplaces d'aquesta categoria són més ràpids que els de la Fórmula 1: «Jo he arribat a anar a 414 quilòmetres per hora. És com quan voles, que sembla que tot va molt lent». A la IndyCar només hi ha dos motors possibles, Honda o Chevrolet, i el pilotatge és clau a l'hora de sumar triomfs.