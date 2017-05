«El pàdel viu un moment dolç»

Per primera vegada la Federació Catalana de pàdel, constituïda el 2004, celebrarà demà unes eleccions per escollir-ne el president. Pere Hernández, que ha dirigit l'ens des del 2012, opta a la reelecció competint amb Ramon Costa. Hernández assegura que «el pàdel català viu un moment excepcional, molt dolç» i entén que el seu millor aval és «la feina feta i el reconeixement que tenim».

«Catalunya és la principal potència en pàdel d'Espanya. Som els primers en llicències, en clubs, i el nostre circuit de competició està reconegut com el millor de l'Estat i, això, vol dir que també ho és del món», apunta el candidat a la reelecció. En aquest sentit va recordar que «en els darrers mesos hem entrat a la junta de la Federació Espanyola i al consell directiu de la UFEC, i a més he estat nomenat vicepresident de la Federació internacional de pàdel. Ho entenc com un premi i un reconeixement cap a la nostra bona situació econòmica i patrimonial, que ens permet afrontar els reptes del futur amb garanties».

Un estudi recent xifra en 3,5 milions els practicants de pàdel a Espanya. Catalunya representa un 25% del número de federats. Segons Pere Hernández «cada vegada hi ha més practicants i això fa que quan volen competir s'acabin federant i les llicències creixin al ritme del 15% anual».

Entre els reptes de futur, si guanyen les eleccions, hi ha «potenciar molt els circuits provincials de menors, que és la porta d'entrada a les lligues; el projecte de pàdel a les escoles, treballar per l'esport adaptat i portar a Catalunya un campionat del món», subratlla Pere Hernández, que també vol tancar acords amb espònsors per revertir als clubs.