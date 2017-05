El Barça s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

El FC Barcelona s'ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum (PNR). Poc després de les 16 hores d'aquest dissabte, el club presidit per Josep Maria Bartomeu ha enviat un comunicat on anuncia que se suma "a la campanya d'adhesions per recollir el suport d'institucions, entitats, electes, i particulars, de dins i fora de Catalunya, per a la celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya". Un dels primers a felicitar la decisió ha estat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en un tuit ha afirmat que "la democràcia ens agermana". De fet, més de 200 voluntaris del PNR recolliran signatures aquest dissabte al Camp Nou coincidint amb el partit de Lliga Barça-Vila-real. Els voluntaris es desplegaran al voltant de tot l´estadi a partir de les 17.30 hores, una hora abans del partit. Concretament, els voluntaris se situaran un cop superat el primer control de seguretat i abans de les boques d´accés al coliseu blaugrana.