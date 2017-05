Formar mecànics corrent el Mundial

L'Escola Tècnica Girona fa més de dues dècades que forma futurs professionals en el sector de l'automoció. Entre les seves titulacions, ofereix un curs de mecànica de competició en el que els alumnes acaben responsabilitzant-se del dia a dia d'una escuderia pròpia, ETG Racing, que després d'uns anys competint en diferents categories del Campionat d'Espanya de Velocitat ara ha fet el salt al Mundial de Superbikes. «Som una escuderia especial perquè, encara que lògicament volem guanyar quan competim, tenim molt clar l'objectiu de formar bons mecànics de competició», va explicar ahir Joan Moncanut, director de l'Escola Tècnica Girona juntament amb el seu fill Jordi, en l'acte de presentació de l'equip a la Diputació. La gran diferència entre ETG Racing i la resta d'escuderies que participen en les mateixes curses, sigui en el campiontat estatal o en el mundial de Superbikes –que passa per circuits com Assen, Donington o Misano–, és que tota la feina de posada a punt de les motos i d'assistència als pilots en cursa la fan alumnes del curs de mecànica de competició de l'escola. «Som quatre professors que els assessorem, però l'escuderia la tiren ells endavant», comentava ahir el cap tècnic de l'equip, Albert Torras.



El pilot de Porqueres Xavi Pinsach, que ja va ser campió d'Espanya amb ETG Racing l'any 2015 amb Superstock 600, lidera el grup de cinc pilots de l'escuderia gironina. Pinsach, que en el seu moment va ser alumne de l'escola en un dels seus cursos de mecànica, competeix en la categoria Superstock 1000 del mundial de Superbikes. De moment, després de dues curses a Aragó i Assen, Pinsach té un dissetè lloc com a millor resultat a Motorland, on fa poc més de dues setmanes es va convertir en el primer gironí que participava en un mundial de motociclisme amb una escuderia totalment gironina. «ETG Racing és el meu equip de sempre. Sense ells potser sí que estaria corrent, però no a aquest nivell. Ells em van agafar quan feia dos anys no competia, estava al sofà de casa, i vam guanyar un Campionat d'Espanya. Això els hi he d'agrair molt», explicava ahir Pinsach que, sense voler pressionar-se pel que fa als resultats, defineix com a objectius «lluitar pels punts en el Mundial i acabar alguna cursa entre els cinc primers en el Campionat d'Espanya».



L'altra pilot d'ETG Racing en el mundial de Superbikes, en aquest cas a la nova categoria de Supersport 300, és Ana Carrasco. La murciana va competir tres anys en Moto3 i és la pilot espanyola que ha aconseguit un millor resultat en una cursa del mundial de motociclisme (vuitè lloc a Jérez l'any 2013). Ara, competint per ETG Racing, Carrasco es veu capaç d'acabar lluitant per guanyar alguna cursa en el mundial de Superbikes. El passat cap de setmana, a Assen, Ana Carrasco va arribar a liderar la cursa durant un parell de voltes per, finalment, acabar en la setena posició. Els altres tres pilots d'ETG Racing són la pilot valenciana Elena Rosell, que participa en el Campionat d'Espanya en Stock 600; i els joveníssims Michal Bulik, eslovac que correrà l'estatal de Moto4, i Ondrej Vostatek, txec que farà tant el Campionat d'Espanya de Premoto3 com l' European Talent Cup de la Federació Internacional. Els cinc pilots d'ETG Racing, així com els mecànics/alumnes que formen l'equip, van ser ahir a l'acte de presentació de l'escuderia a la Diputació amb la presència del president Pere Vila. La Diputació de Girona dona suport al projecte de beques que ha endegat l'Escola Tècnica Girona per, amb suport tant públic com d'empreses privades, possibilitar que més joves gironins puguin accedir als seus cursos i seguir formant futurs mecànics de competició. «L'ETG Racing no només incideix en l'àmbit esportiu, de formació i de competició sinó també en la promoció de la demarcació de Girona, ja que porta el nom de les comarques gironines arreu», va comentar el diputat d'esports Carles Salgas.