El millor trail se cita al cap de Creus

Les vuit-centes places per participar en el Trail Cap de Creus es varen acabar amb només quinze minuts. Demà, els espectaculars paratges del nord de la Costa Brava veuran algun dels millors especialistes del trail català en la prova inaugural del Missionx3 que, organitzat per l'empresa gironina Klassmark, es completarà amb el Trail Ulldeter (25 de juny) i Trail Catllaràs (29 de juliol). La prova del cap de Creus constarà de dos variants: la distància marató amb 45 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu; i la de Trail, amb 24 i 1.200.



En la primera distància, amb el cim de Sant Salvador Saverdera de sostre (700 metres), el vigent campió de les MissionX3 i vencedor l'any passat al cap de Creus, Marc Carós, tindrà al davant corredors com Xavi Llamas, Ignasi Riuró, Toti Bes o Adrià Canimas; a més de Salamon, que fa la presentació del seu equip per al 2017 ahir a Roses, com Miguel Heras, Iker Karrera i Cristofer Clemente. En categoria femenina, Eli Gordón intentarà repetir la seva victòria de l'any passat i tindrà al davant corredores d'alt nivell com la gironina Tina Bes, dos cops guanyadora al Cap de Creus, Núria Villegas, Oihana Kortazar o Paloma Lobera.



Pel que fa a la distància trail, els dos guanyadors del 2016, Marc Traserra i Eva Montero, veuran com la presència de molts corredors de Salomon (Jan Margarit, Ismail Razga, Pablo Villa, Tòfol Castanyer i Laura Orgué) faran créixer la competència en els primers llocs, on també voldran ser Marc Pérez, Miki Solé o Jordi Rabionet. El port de Roses acollia la sortida de les dues curses i el pavelló serà el punt central de la jornada de demà diumenge.