La gran gala del futbol gironí

El futbol gironí ha viscut la gran gala de cloenda de la temporada 2016/17. La Nit dels Campions ha portat 2.000 convidats al pavelló de Fontajau per seguir una cerimònia que ha servit per premiar tots els equips de la província que han guanyat les seves respectives lligues. Des dels més petits, els prebenjamins (Girona, FE Palamós i Racing Blanenc), fins els més grans (l´Olot que ha pujat a Segona B). En total s'han repartit una vuitantena de reconeixements.

Tots els jugadors de cada un dels equips campions ha tingut l´ocasió de pujar a l´escenari per rebre el seu premi, al costat de la resta de companys, mentre la grada del pavelló era plena d´amics i familiars.

El Girona FC no ha quedat campió de Segona però el seu segon lloc li ha valgut per certificar un històric ascens a Primera divisió. La Federació, per aquest motiu, també ha considerat fer un reconeixment al club, que ha estat representat l´acte pel seu president, Delfí Geli. «Es tracta d´una gala itinerant que en d´altres temporades havíem fet a Ripoll i a Figueres. És un acte molt agraït», destacava el Delegat a Girona de la Federació, Jordi Bonet.

A més, també s'han fet homenatges particulars a clubs i persones concretes per la seva aportació al futbol o pel seu fair-play: Romà Corominas, Emili Vilert i Jaume Guinó han rebut un reconeixement pels seus 25 anys de dedicació al Guíxols; Ramon Olivet, per la seva tasca al costat del futbol femení a Sant Pere Pescador; i els integrants de l´aleví de Primera divisió de l´Arbucienca, pel suport que han donat tota la temporada al seu company Eduard Jordán en la seva lluita contra el limfoma de Hodgkin; Lluís Prat, per la seva banda, ha estat premiat per la feina feta al CE La Batllòria.

La gala dels campions s´ha anat celebrant de manera descentralitzada per tot Catalunya, amb l´objectiu de premiar els millors equips i dirigents.