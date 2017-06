El Juventus admet que acordarà la rescissió del contracte d'Alves

El conseller delegat del Juventus Torí, Giuseppe Marotta, va confirmar ahir que el club ha d'acordar «una rescissió de contracte» amb el brasiler Dani Alves, que podria tenir el seu futur al Manchester City, al costat de Pep Guardiola. «Amb Dani Alves no hi ha hagut cap trencament, però les motivacions són fonamentals per a un futbolista. Ell volia una nova experiència, acordarem una rescissió de contracte i li desitgem sort», va dir Marotta davant els mitjans locals en un esdeveniment organitzat a Milà.