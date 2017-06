L'Espanyol té programades per a l'estiu gires per Indonèsia i Alemanya

La primera plantilla de l'Espanyol tornarà a la feina el pròxim dia 10 de juliol, amb les habituals revisions mèdiques, i realitzarà dues petites gires per Indonèsia i Alemanya, a més d'un amistós a Suïssa, abans de tancar la seva preparació de pretemporada en terres catalanes. El dia 14 de juliol, el quadre blanc-i-blau s'enfrontarà a la selecció Sub-19 d'Indonèsia a la localitat de Bandung, al Gelora Bandung Lautan Api Stadium. El 19 o 20 del mateix mes, el seu rival serà el Persija de Jakarta, en el Patriot Stadium. Segons un comunicat fet públic ahir, el club aprofitarà el viatge per potenciar les relacions comercials amb diferents entitats del país.

A més, l'Espanyol organitzarà un concurs de talents amb nens d'entre 12 i 18 anys a cinc grans ciutats d'Indonèsia, que finalitzarà a l'octubre. Els guanyadors participaran en uns entrenaments a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. L'equip de Quique Sánchez Flores tornarà a Barcelona el 21 de juliol. L'entitat treballa per tancar un amistós a Espanya, encara per concretar. El 28 de juliol, l'Espanyol es desplaçarà a Suïssa per jugar contra el Borussia Dortmund.

Després, l'equip viatjarà a la localitat alemanya de Herzlake, on hi serà del 31 de juliol al 6 d'agost. En aquest període es disputaran dos amistosos: l'Hamburg és un rival ja confirmat. Un cop finalitzada aquesta estada, el quadre català tornarà a Barcelona, on ultimarà la preparació per arrencar la Lliga en la millor forma possible. El club espera tancar un últim amistós abans de començar la competició el 19-20 d'agost.