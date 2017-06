L'Uni fa oficial que la propera temporada jugarà un altre cop l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona va fer oficial ahir al matí la seva inscripció a la propera edició de l'Eurocup Women 2017/2018, tal com ja havia avançat Diari de Girona la setmana passada. L'Uni, subcampió de Lliga Femenina, podria haver accedit a la màxima competició europea, però s'ha estimat més disputar jugarà per segona vegada aquesta Eurocup, on l'any passat va realitzar un bon paper arribant a l'eliminatòria de "Top8" i perdent només un partit en tota la competició. El club té garantit el suport institucional i de patrocini i ja té molt avançada la construcció de la plantilla per al curs que ve, que tornarà a dirigir el gironí Èric Surís.