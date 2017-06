«Oportunitats com aquesta, per pujar a Segona B, s'han d'aprofitar»

El Peralada defensa diumenge al seu estadi l'1-1 que va endur-se de Vigo. En joc hi ha l'ascens a Segona B, una fita històrica per al modest club empordanès, que aquest any somia gràcies a l'acord de filiació amb el Girona.

Pel club i pel poble el de diumenge és el partit més important de la història. Per a Arnau Sala, també?

Sí, és possible. Pel sentiment, i pel que suposa per a mi el Peralada, i pel que representa un ascens en l'aspecte professional, no sé si serà per a mi el partit més important de la història, però tinc clar que serà un partit molt important.

A Vigo es va perdre, guanyant 0-1 contra 10, l'oportunitat de sentenciar l'eliminatòria?

Per mi, sí. No tant per l'home més, sinó perquè vam tenir moltíssimes arribades, ocasions clares amb superioritat que no vam aprofitar. Vam perdre l'oportunitat, si no de sentenciar, sí que venir a Peralada com a mínim amb el partit guanyat. Espero que no ens n'haguem de penedir.

Durant tota la temporada s'havia dit que el Peralada no estava obligat a pujar. Ara, però, arribats fins aquí, seria un cop dur no fer-ho?

Sí, sí que ho seria. Tenir l'opció de pujar es dona poques vegades, i ara estem a 90 minuts d'aconseguir-ho. Fer com el Girona, que ha estat tres anys seguits lluitant a dalt fins que ha acabat ascendint, és un miracle. Molts clubs lluiten un any per pujar i, el següent, per les circumstàncies que siguin, estan a baix, intentant no baixar, com li ha passat aquest any al Nàstic a Segona. Saps que si no puges, el projecte del Peralada seguirà però això no garanteix que els resultats tornin a ser igual de bons. Oportunitats com la que tenim diumenge s'han d'aprofitar.

Què el preocupa més, ara, el rival, que entri tremolor de cames als seus?

El joc directe del Rápido de Bouzas ja el coneixíem i el vam patir en l'anada. Ataques a l'àrea rival, tens la pilota, però si la perds, ja te l'han portat a la teva. Arribats fins aquí, a la final de diumenge, el que més em preocupa és l'aspecte mental. Futbolísticament tothom sap què ha de fer. Físicament, allà on no arribin les cames i arribarà el coco. Però hem de saber controlar les emocions. Al llarg de la teva carrera futbolística poques vegades passes per situacions com aquesta, que són les més difícils de gestionar. Ja sabem que practiquem un bon futbol i que farem un bon partit. Tot està, a aquestes altures, més que treballat.

Els pot faltar experiència?

Molts jugadors no han viscut mai una final per l'ascens, i n'hi haurà que potser no en tornaran a jugar cap mai més. Em preocupa, com li deia, aquest aspecte mental, i per això l'hem treballat. De totes maneres també li haig de dir que l'equip s'ha trobat en el play-off amb situacions complicades i les ha sabut trampejar bé. Ens hem enfrontat al Móstoles i al Conquense, rivals amb més experiència, i ens n'hem sortit. Llevat dels últims minuts a Conca, i de la targeta a Gianni contra el Móstoles, l'equip ha sigut mentalment molt serè. De moment, tenint en compte que som joves, ho hem dut bé.

Contra el Móstoles, amb un 0-1 a l'anada, deia que els caldria un altre gol per passar ronda. Per eliminar el Rápido també els farà falta marcar a casa?

Si ells ens fessin un gol, n'hauríem de fer dos. Tant de bo no marquem, però que ells tampoc ens marquin. No sé com se'ns donarà el partit. No tinc tant clar què faran ells. Allà a Vigo van especular a la primera part i en la segona es va veure una batalla constant. Espero mantenir la porteria a zero.

Quin ambient es percep a Peralada? Es parla del partit, la gent n'està pendent?

Molta gent n'està pendent! I això fa que et pressionis una mica tu tot sol. Veus que hi ha molta gent pendent del Peralada i no m'ho hauria imaginat mai. Et trobes gent i tothom et parla del mateix. Jo penso que tothom està molt il·lusionat i que es parla més que mai del Peralada. L'afició, el poble, ho està vivint, ho veig pels diferents inputs i missatges que m'arriben.

I no només a Peralada n'estaran pendents. Si pugen, salven La Jonquera i el Girona B.

Això encara ens hauria de fer més contents si pugem. Amb La Jonquera ens hi portem molt bé, són encantadors. Després de la temporada que han fet, es mereixen seguir a Tercera. I en el cas del Girona B, tenim a les mans fer un favor al club que ens ha permès somiar d'aquesta manera, i donar un futur millor als nanos del seu futbol base, que podran seguir a Primera Catalana.

El suport del Girona l'han notat tota la temporada?

Sí. Ivan Hammouch ve a tots els entrenaments i està viatjant amb nosaltres. Hi estan a sobre, pendents de tot allò que puguem necessitar. En aquesta promoció hem viatjat en avió i TAV, seria inviable sense l'ajuda del Girona. Han fet tot el que han pogut, i més, pel Peralada.

Alguna baixa d'última hora?

Haurem d'estar pendents de Vallho. Es casa divendres, 48 hores abans del partit.

El seu ascens culminaria un any històric per al futbol gironí?

Seria una temporada increïble. La veritat és que fa temps que dic que el creixement del Girona ens fa ser més grans, també, als altres clubs de la província, més enllà del nostre acord de filiació. Tothom s'està aprofitant de jugadors que surten de la base d'alla. Hi ha jugadors sortits del Girona a l'Olot, al Palamós... que estiguin progressant tant, ajuda tot el futbol gironí.

Què hi podria fer el Peralada, a Segona B?

No ho sé, tornaria a dependre una mica del que volgués el Girona. Hem arribat fins aquí, ens mereixem aquest ascens. Si l'aconseguim, caldrà fer un altre passet endavant. Imagini's un començament de Lliga contra Elx, Mallorca i Hèrcules, per exemple... sembla increïble, però serien rivals nostres si pugem a Segona B.

L'acord amb el Girona ha donat fruits més ràpid de l'esperat?

Jo crec que sí. No m'agrada dir-ho a mi, però hem fet un futbol espectacular molts partits. I no és fàcil agafar 20 jugadors nous i guanyar els set primers partits de lliga, fins i tot si tens una plantilla que porta quatre anys jugant junta. Tothom, des del cos tècnic fins als jugadors, ha fet una gran feina.