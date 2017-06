El Tenerife agafa avantatge per pujar a Primera davant un Getafe conservador

El Tenerife va fer el primer pas cap a l'ascens en derrotar el Getafe en el partit d'anada de la promoció a Primera Divisió amb un gol de Jorge Sáenz de cap, després d'un córner que va treure l'internacional japonès Gaku Shibasaki al minut 22, en un Heliodoro Rodríguez López amb 21.450 espectadors, gairebé ple. La tenacitat dels locals els va atorgar un mínim avantatge davant un Getafe que va estar molt més atent en l'intent de mantenir infranquejable seva porteria que a atacar la del seu rival.

En els últims minuts de la primera part es va poder apreciar un equip madrileny una mica més ambiciós en atac, però no prou com per importunar Dani, que gairebé no va intervenir en els primers 45 minuts. A la represa, van ser els visitants el que es van erigir en dominadors de la pilota, tot i que amb riscos defensius que gairebé els ocasionen un seriós disgust al minut 59, però Gaku no va estar encertat. Una altra vertiginosa arribada de Lozano dos minuts més tard va obligar Guaita a lluir-se. A la recta final del partit cap dels dos equips va crear ocasions clares de gol.