Espanya esclafa Letònia amb 16 punts de Xargay i ja és a semifinals

Espanya continua amb pas ferm en l'Europeu de la República Txeca i ahir no va tenir cap mena de problema per doblegar Letònia amb molta claredat (67-47) i accedir a semifinals, on ja l'espera Bèlgica. Les bàltiques mai va ser rival per al conjunt de Lucas Mondelo que, de la mà de la gironina Marta Xargay (16 punts) i d'Alba Torrens (20) les van escombrar. Ja al primer quart, el combinat espanyol va agafar un avantatge de 15 punts sobre el qual es va moure durant tot el partit.

Eliminada Letònia, el següent escull per a Espanya és Bèlgica que ahir va desfer-se d'Itàlia (79-66) amb una actuació descomunal d'Emma Messeman (28 punts). El partit de semifinals contra Bèlgica es disputarà demà mentre que la final seria diumenge (2/4 de 9).