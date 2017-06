L'Olot anuncia les renovacions del defensa Micaló i del pivot Roger Vidal

L'Olot va per feina i continua perfilant la plantilla de la temporada que ve. El club va anunciar ahir les renovacions de Roger Vidal i de Lluís Micaló. El migcampista de Castellfollit de la Roca, de 33 anys, ha estat peça clau aquesta temporada (37 partits) i s'ha guanyat la continuïtat. De la seva banda, Micaló, de 27 anys, tornàrà a Segona B, on ja hi va competir la temporada 2011-12 amb l'Sporting Maonès. El defensa gironí ha disputat 22 partits. D'altra banda, el club no compta amb David Escudero, que té contracte, i s'està negociant també la continuïtat d'Hèctor Simon i Sergio Álvarez.