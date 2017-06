Neix un acord de col·laboració entre el Llagostera i el València en futbol base

El Llagostera ha anunciat aquest migdia un acord de col·laboració amb el València pel qual el planter del conjunt blaugrana es convertirà en una base única a Catalauny de captació de talents per al club valencianista. El pacte, que en els propers dies se signarà i es presentarà oficialment amb una compareixença de premsa conjunta el van perfilar ahir a Paterna el director de l'Acadèmia del València, Luis Vicente Mateo amb el director esportiu del Llagostera. Oriol Alsina i el secretari tècnic Gerard Escoda. L'entitat gironina assegura que l'acord suposarà «un pas de gegant per a consolidar el futbol formatiu del Llagostera com una de les millors escoles de futbol de Catalunya».



L'Ajuntament respon

D'altra banda, l'Ajuntament del poble va emetre un comunicat per tal de valorar «les inquietuds i problemàtiques» sorgides arran del repartiment de l'ús del Municipal entre el Llagostera i el Base Llagostera. El consistori assegura que sempre ha donat suport a «tots els clubs esportius locals atenent a criteris de responsabilitat i estabilitat dins les possibilitats pressupostàries i prioritzant les entitats locals sense ànim de lucre, tal i com és preceptiu legalment». L'Ajuntament va respondre també a les veus que l'acusen de «no fer res ni col·laborar» amb el Llagostera i va enumerar les millores i obres fetes al Municipal els últims anys. A més a més va revelar que aquest curs 16-17 han aportat 87.922 € i que en els darrers 9 anys el total ha estat de 915.893 €. «Celebrem i reconeixem els èxits els èxits del club que ha dut el nom del municipi arreu del territori i desitgem el millor pel club i els seus jugadors». El Llagostera podria respondre demà al comunicat un cop s'hagi reunit el seu Consell d'Administració.