«Peralada té un festival, cava i un casino però ara només es parla de futbol»

Quin ambient es respira a Peralada abans de la «final» contra el Rápido de Bouzas?

Hi ha molta ilusió. La gent té ganes que ja sigui diumenge per veure el desenllaç d'aquest play-off. Tothom parla de futbol, ara. A Peralada hi ha un casino, un reconegut festival i cava de prestigi internacional però ara només es parla de futbol.

Quanta gent calculen que assistirà al partit?

Contra el Móstoles i el Conquense, en les anterior eliminatòries, hem sigut al voltant d'un miler d'espectadors. Ens agradaria que el camp es veiés encara més ple, amb 1.500 persones, per exemple, tenint en compte que l'entrada per als nostres socis i per als del Girona és gratuïta. El partit es veurà per televisió per a tot Catalunya i ens agradaria mostrar una gran imatge de l'equip i del poble.

Hi ha nervis, a la junta?

Si li dic que no, l'enganyaré. Com a club no hi pot haver nervis perquè sabem d'on venim. Però veus la gent, els socis, que sí que et transmeten la seva inquietud, que tenen ganes de pujar.

S'hi veu a Segona B?

No m'ho he plantejat. Vaig partit a partit, com diu el tòpic. Tenim per davant un repte molt maco. Pujar a Segona B seria viable. Gràcies al suport del Girona hem crescut i tenim tota la seva estructura al darerre. Per al Peralada, tot sol, jugar a Segona B seria inassumible, però amb l'entesa amb el Girona es pot fer perfectament.

Tornaria a firmar l'acord de filiació amb el Girona?

Sí, el tornaria a firmar a cegues. La col·laboració que hem tingut ha sigut molt bona i n'hem sortit beneficiats tots dos clubs. Vam signar per cinc temporades, o sigui que encara hi ha projecte per desenvolupar per temps. Però sí, el tornaria a firmar sense cap mena de dubte.

Més enllà de tenir-los a 90 minuts de Segona B, per què ha servit l'entesa amb el Girona?

Ens ha donat una estabilitat que no teníem, sobretot en el primer equip. Pensi que ara estem jugant la final del play-off d'ascens a Segona B, però tot just fa un any ens vam salvar in extremis del descens. Som club humil. I el salt que hem fet esportivament ha sigut espectacular, i també en tema de xarxes socials i d'impacte mediàtic. El nostre poble no arriba als 2.000 habitants i si pugem serem el club de futbol de referència a la comarca! Vam tenir la gran sort de ser allà quan el Girona buscava algú per ser el seu filial.

El mandat se'ls ha acabat. Es presentarà a la reelecció?

En Just Segura, que ha sigut president dos anys, i jo, amb quatre, a més del tresorer, Pere Mir, hem portat el club plegats aquests darrers temps. A nosaltres ens agradaria que hi hagués més d'una candidatura a les eleccions, que es faran el 7 de juliol, al camp, de sis o nou del vespre. Hem cobert un cicle, tot i que ens agradaria continuar. Formarem part del club si les persones que entrin ens volen. Ens agrada això, tot i que per motius laborals, passar a una segona fila també està bé. Ho estem acabant d'analitzar, però segur que d'una manera o altra seguim col·laborant amb el club.

Quin resultat prediu?

Veig un partit molt igualat. El Rápido fa un joc molt directe i ens pot fer un gol. En tot cas, passi el que passi, estarem superorgullosos d'aquest equip.