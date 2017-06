Recta final de les campanyes de l'Olot i el Girona per recaptar fons per anar als mundials de patinatge

Els clubs de patinatge artístic d'Olot (CPA Olot) i Girona (CPA Girona) estan en la recta final de les seves respectives iniciatives per recaptar fons per poder participar en els mundials d'aquest esport, els World Roller Games, que se celebren al setembre a la ciutat xinesa de Nanjing.

Tots dos competeixen en la modalitat de grups grans de xou, que consisteix en la presentació d'un espectacle basat en una idea, en la qual combreguin coreografia, vestuari i tècnica, amb entre 16 i 30 patinadors en pista.

Es dóna el cas que aquests clubs gironins no reben cap tipus d'ajuda pública, malgrat ser clars referents internacionals en aquesta disciplina: el CPA Olot ha estat deu vegades campió del món i el CPA Girona va ser subcampió l'any passat.

La falta d'ajudes fa que els clubs i les patinadores, perquè la gran majoria són noies, hagin de pagar els desplaçaments, el trasllat del material, la inscripció i l'estada a l'estranger de la seva pròpia butxaca.

El president del grup olotí, Josep Sagués, ha explicat a Efe que en el seu cas calculen que els fan falta 60.000 euros per costejar la seva participació.

Davant com n'és d'aclaparadora la xifra, el club va decidir demanar de nou "còmplices" entre la societat, i va obrir una campanya de micromecenatge en la plataforma totsuma.cat amb l'objectiu d'aconseguir 25.000 euros.

A dia d'avui, quan queda una setmana perquè es tanqui la iniciativa, ja han donat 154 "sumadors", que han aportat un total de 15.100 euros, cosa que representa el 60 % de la xifra desitjada.

Per animar a qui encara no hagin donat el pas, fa uns dies els integrants del grup van registrar un vídeo en el qual expliquen la seva situació, que malgrat portar una dècada al capdamunt d'un esport no són considerades esportistes d'elit, sinó que són persones que estudien i treballen com qualsevol altra.

El vídeo el tanca l'entrenador del grup, Ricard Planiol, que ha estat l'artífex de tots els programes de l'última dècada, també del d'aquest any, "Sóc innocent", amb el qual fa pocs mesos es van proclamar campiones d'Europa per dotzena vegada.

De la seva banda, el CPA Girona també ha apostat pel micromecenatge, en el seu cas a través de la plataforma Sponsorto, a través de la qual pretenen recaptar 23.000 euros.

En el seu cas, proposen a particulars i empreses que comprin pedres d'una simbòlica muralla que una Girona amb Nanjing, i de moment, a 18 dies de tancar la campanya, porten recaptats poc més de 1.500 euros.

En la mateixa línia, han organitzat festes, sopars, gales i tota mena d'activitats amb un únic objectiu: poder arribar fins a la Xina per competir amb el seu programa d'aquest any, "Esclaus de la Riquesa".

Més enllà d'aquests dos gegants, també està intentant aconseguir fons el PA Maçanet, també gironí, que aquest any s'ha classificat per primera vegada per als mundials, en el seu cas en la modalitat de grups petits, en la qual els patinadors sobre la pista es redueixen a una forquilla d'entre sis i dotze.

En el seu cas, han organitzat un dinar popular i també han preparat una "holy party" per al mes de juliol, a més d'obrir la seva pròpia campanya de mecenatge a través d'indiegogo.com per poder portar el seu número "Try again" fins a la Xina.