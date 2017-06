Sexisme contra una portera de futbol aleví

"No sé què és més ofensiu, que pensessin que és un nen perquè té el cabell curt; que pensessin que és un nen perquè és bona portera o que s'atrevissin a plantejar el seu sexe com un possible motiu per presentar una protesta davant l'organització del torneig ". Assumpció Torre és la mare de la portera aleví Carla Moolenaar, portera de bones qualitats formada en l'Alcàsser, flamant fitxatge del Sporting femení per a la temporada i habitual de la selecció asturiana femenina de futbol 8, amb la qual s'ha proclamat subcampiona d'Espanya . Clara es va convertir en la involuntària protagonista d'un incident que, de nou, posa en dubte el tarannà d'alguns educadors / entrenadors del futbol base espanyol.

El passat cap de setmana, Clara Moolenaar disputava amb l'Astúries Femenina (un combinat només de noies) el XIV Torneig Internacional de futbol base que organitza la SD Ribadeo. Després de superar la primera fase, a l'Astúries Femenina li va tocar creuar-se amb el Tropezón A càntabre, equip format íntegrament per nois. Carla i les seves companyes van competir amb empenta, el partit va acabar amb un empat a zero i el resultat es va decidir en una tanda de tres penals. Carla, portera de gran envergadura per als seus 12 anys, va detenir dos dels tres llançaments de què consta la tanda i va ficar al seu equip en els quarts de final.

A partir d'aquí, les versions són contradictòries. Assumpció Torre denuncia una actitud suposadament masclista per part de Rafael Cicero, entrenador del conjunt càntabre. Segons el relat de la mare de la portera asturiana, el tècnic del Tropezón hauria alliçonat als seus futbolistes amb un missatge poc elegant: "Entreu dur, que s'acollonen". La polèmica va explotar poc després, quan segons el relat d'Asunción Torre, l'entrenador del Tropezón "es va atrevir a denunciar davant l'organització del torneig que Carla era un nen, no una nena, i que en realitat es deia Hugo".

La reclamació no tenia més recorregut esportiu, encara que seria molt greu posar en dubte la sexualitat d'una nena de dotze anys, ja que la categoria aleví (i les inferiors) són mixtes i els nens i les nenes competeixen junts. "Jo no entenc gran cosa de tàctiques esportives i fins i tot em costa distingir un fora de joc, però tinc molt clar que al futbol es juga amb les cames, amb el cap i amb el cor. No amb el sexe", prossegueix en la seva denúncia Asunción orre, que no amaga el seu enuig, amb certa duresa: "Aquests atributs que tant li agrada esmentar, clarament propis del gènere masculí en les espècies animals, compleixen una altra funció que suposo que algú hi haurà explicat al cos tècnic que dirigia l'aleví a del Tropezón en aquest partit ".

Carla, que a penes es va adonar de l'incident, el va escoltar divertida quan la seva mare la va posar al corrent: "Quan l'hi vaig explicar, no podia parar de riure". Clara, que és alta per la seva edat, porta els cabells curts i juga a futbol, ??ja ha estat confosa amb un home en altres ocasions i sempre s'ho ha pres amb humor i s'ha limitat a aclarir el malentès.

L'assumpte va cobrar dimensió mediàtica per una carta que Asunción Torre li va dirigir a la directiva del Tropezón i que va fer pública a través de les seves xarxes socials. L'últim retret d'aquesta mare indignada per l'absència d'unes disculpes des del club càntabre, que segons l'altra versió si s'haurien produït. Assumpció Torre dóna les gràcies a la SD Ribadeo per "la seva excel·lent treball i el tracte rebut".