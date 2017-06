Edu Urdiales renova i dirigirà el Lloret per setena temporada

Satisfets de la seva bona feina i amb el tècnic convençut i a gust en el projecte, el Lloret va anunciar ahir la renovació una temporada més d'Edu Urdiales com a entrenador. Urdiales, d'aquesta manera, encetarà la seva setena campanya com a tècnic del conjunt selvatà, la cinquena de forma consecutiva. «Em troba com a casa al Lloret. És un club que deixa treballar i sempre ens ha donat molta tranquil·litat». Urdiales, això sí, canviarà de cos tècnic ja que els fins ara seus ajudants Pere González i Micky González no continuen per motius professionals i seran substituïts per Àlex Bertran i Albert Batllosera, també amb passat al club com a futbolistes.

D'altra banda, el capità Jordi Valls també continuarà una temporada més al Lloret i començarà així la seva quinzena campanya al club de la Selva.