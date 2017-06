Mediapro adquireix els drets de la Champions i no hi haurà partit en obert el 2018

La Lliga de Campions deixarà, amb tota probabilitat, de veure's en obert a partir de la temporada 2018-19 després que Mediapro estigui a punt de guanyar la subhasta dels drets. Segons informava El País, el grup audiovisual que presideix Jaume Roures hauria ofert cap a 1.100 milions d'euros i s'hauria imposat a la de Movistar, Mediaset, TVE, Atresmedia i TV3. D'aquestas manera, la Lliga de Campions deixaria de veure's en obert, ja que Mediapro oferiria els partits a través del seu canal de pagament, beIN Sport. De moment ni la UEFA ni Mediapro han comunicat el resultat final de la subhasta.

La setmana passada, Mediapro havia presentat una primera proposta per adquirir els drets juntament amb Antena 3 i TV3, amb la intenció de seguir oferint un partit en obert. Aquesta oferta i les presentades d'entrada també per Mediaset, Movistar i TVE van ser considerades com molt baixes per la UEFA. En la segona ronda de la subhasta, Mediapro va renunciar a anar-hi amb els seus socis i va apostar per fer una oferta en solitari per oferir tots els partits a través de beINSport, apunjant així un 40% l'import de la primera oferta. L'operació rondaria els 1.100 milions pels drets durant tres temporades de la Lliga de Campions i la Lliga Europa en exclusiva a l'estat espanyol.

Mediapro ja va adquirir els drets el 2014 en l'última subhasta realitzada però posteriorment va revendre els drets a Vodafone, Orange i finalment també Movistar.