El PGA de Caldes, nova opció per als entrenaments del primer equip del Girona

L'absència d'una ciutat esportiva, i les petites dimensions del camp annex de Montilivi, compliquen el dia a dia del Girona en els entrenaments i s'ha convertit en un dels principals maldecaps dels responsables del Girona. Aquesta temporada han sigut cinc els escenaris que han acollit els entrenaments del Girona (Montilivi, Vilablareix, Top Ten, Torremirona i Peralada), però al llarg de les nou temporades que el club ha passat a Segona n'hi ha hagut molts d'altres. El club busca terrenys per construir una ciutat esportiva, però no els troba. S'ha parlat de terrenys a Girona ciutat, Vilablareix, Fornells... i ara apareix una nova alternativa: construir dos camps de futbol dins del recinte del PGA Catatalunya de Caldes de Malavella. RAC-1 va avançar ahir un principi d'acord entre el Girona i el PGA Catalunya per construir dos camps de gespa natural que gestionaria el club de futbol, tant per als seus entrenaments com per a estades d'altres equips, en un nou servei del complex.