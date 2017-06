Els Premis Girona és Esport faran un reconeixement a Joan Martínez

Més de seixanta anys dedicats a l'halterofília avalen Joan Martínez. A mitjans de la dècada dels cinquanta, i per recuperar-se d'una lesió al braç jugant a futbol, Martínez va conèixer el món de les peses a l'antic gimnàs dels Maristes al Barri Vell de Girona. Un cop recuperat de la seva lesió, els responsables del gimnàs li varen proposar quedar-se com a responsable entrenant a un grup de joves que hi feien peses. Una proposta que va acabar sent l'origen de la relació de Joan Martínez amb l'halterofília que es va acabar allargant sis dècades, gran part vinculades al GEiEG. «Milers d'aixecadors» han passat per les seves mans - «alguns van durar vuit o nou anys, altres un o dos i d'altres dues setmanes»-, i d'on han sortit guanyadors de 57 títols de campió d'Espanya, centenars de títols catalans i un parell d'aixecadors olímpics: el seu fill Josep Lluís (Seül i Barcelona) i el seu nebot Santi (Atenes) que haurien estat tres si una polèmica amb la Federació Espanyola no hagués deixat fora de la cita el seu altre nebot, Sergi, tot i disposar de la marca mínima. Una trajectòria exemplar que rebrà el guardó especial en els Premis Girona és Esport 2017 que ahir van donar a conèixer els seus finalistes amb el Girona de futbol com a gran protagonista.

L'ascens a Primera ha obert la porta que l'entitat de Montilivi opti a guanyar els premis en les categories de millor equip, club, directiu (Delfí Geli) i esportista masculí amb una candidatura amb els quatre futbolistes gironins de la plantilla: Pere Pons, Àlex Granell, Eloi Amagat i Sebas Coris. Altres clubs destacats en els Premis Girona és Esport són el Salt Gimnàstic Club, mentre que el CH Palafrugell, en l'any del seu ascens a l'OK Liga, i dos clubs d'Olot, el de patinatge artístic i el de futbol, també opten a més d'un guardó.

El capità de l'UE Olot Abel Solé, es retira just després del retorn als garrotxins a Segona B, l'atleta palamosí Adel Mechaal i el lateral del Bidasoa d'Irun Eduard Nonó són els rivals de Pere Pons, Granell, Eloi i Coris en la lluita per ser el millor esportista masculí de l'any. Mentre que en categoria femenina, la històrica portera colomenca del Voltregà d'hoquei, Laia Vives, competirà pel guardó amb la gimnasta Nora Fernández i la patinadora Júlia Tarradellas.

Un cop escollits els finalistes de cada categoria, ara el Jurat té una setmana per votar el guanyador definitiu de cada apartat. El lliurament dels Premis Girona és Esport 2017, es farà el pròxim divendres dia 30 de juny al Centre Cultural La Mercè de Girona (20.00).