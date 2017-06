Encara falten còmplices

El proper divendres s'acaba el termini i el CPA Olot porta recaptats 16.200 dels 25.000 euros que s'havia proposat aconseguir gràcies al micromecenatge per anar a la Xina. Les garrotxines busquen còmplices, fent una picada d'ull al disc d'aquest any, Sóc innocent, per ser al Mundial de Nanjing i tenir l'oportunitat de revalidar el seu darrer títol. Les grans dominadores del patinatge en grups de xou (deu campionats del món des que van guanyar el primer, a Fresno, el 2004) confien plenament que s'assoleixi l'objectiu, però, tal com confirma el president de l'entitat, Josep Sagués, «si no assolim els diners que ens hem marcat en la campanya haurem de buscar el finançament per altres vies, però no renunciarem a anar a la Xina».

De fet, el desplaçament i estada per concursar a Nanjing, té un cost aproximat de 60.000 euros per tot l'equip. Part d'aquests ja els tenen coberts i es va decidir obrir la campanya de micromecenatge al portal web totSuma.cat, amb el nom de «Es busquen còmplices!» per acabar de completar l'import total. Sagués es mostra optimista de cara a aconseguir l'objectiu, ja que «vist com ha anat aquesta setmana crec que aquesta darrera podem aconseguir-ho. Hem de tenir fe», alhora que és conscient que «no és gens fàcil fer una campanya de micromecenatge, i menys en un esport com el patinatge artístic». A més, per acabar d'arribar als 25.000 euros, des d'ahir corre per les xarxes socials un vídeo subtitulat per poder arribar a més gent que hi vulgui, o pugui, col·laborar en l'empresa.

Paral·lelament també s'han buscat altres vies per anar augmentant la bossa pel viatge. Així, tal com es va fer el passat 27 de maig, es farà un segon festival de patinatge, una setmana abans de marxar a la Xina, coincidint amb les Festes del Tura. A més, el dia 1 de juliol, es farà una jornada conjunta amb altres entitats esportives de la ciutat per tal de recaptar fons.



El CPA Girona i el PA Maçanet

D'altra banda, el CPA Girona també té en funcionament la seva pròpia campanya de micromecenatge per competir, com les garrotxines, al Mundial de Nanjing. Anomenada «Girona Patina. Objectiu Xina», es pot trobar al portal sponsorto.org i tota la informació a la pàgina web gironapatina.cat. També el PA Maçanet ha de viatjar a la Xina, en modalitat de Xou petit, i ha encetat la seva pròpia campanya de micromecenatge al portal indiegogo.com, a més d'altres iniciatives més locals.