Esther Guerrero és tercera en la cursa de 800 de l'Europeu de Seleccions

L'atleta de Banyoles Esther Guerrero va aconseguir ahir la tercera posició en la prova dels 800 metres en el Campionat d'Europa de seleccions que té lloc a la localitat francesa de Lille. Guerrero, que partia amb la sisena millor marca de la final, va aturar el cronòmetre amb un temps de 2:03.70, lluny encara de la mínima de 2:01.00 per anar al Mundial de Londres. La banyolina, però, creu que la mínima caurà. De moment, el proper intent el tindrà a Barcelona, el proper dijous, i si no, encara li quedaran proves per arribar a competir al Mundial.

Després de les dues primeres jornades de competició, Espanya figura en el vuitè lloc (d'onze seleccions) de la classificació de la Súper Lliga. El combinat espanyol va tenir com a màxim valedor el fondista Antonio Abadía, que va aconseguir el primer lloc en la cursa dels 5.000 metres, mentre que el vallista Sergio Fernández i el saltador Eusebio Cáceres van aconseguir el segon lloc en els 400 metres tanques i el salt de longitud, respectivament. Pel que fa a la participació en categoria femenina, a més de Guerrero, s'ha de destacar el tercer lloc d'Irene Sánchez en la prova dels 3.000 metres tanques.