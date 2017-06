El gran dia del Peralada

«A Peralada només es parla de futbol, hi ha nervis perquè tenim ganes de pujar». Les paraules d'aquesta setmana del president del club peraladenc, Josep Isern, al Diari de Girona, són el sentiment que viu tot l'aficionat xampanyer que busca avui una fita històrica, l'ascens a Segona B, amb un equip ambiciós i motivat per aconseguir aquest repte.

És sense cap mena de dubte el dia més important de la història del club. Noranta minuts que poden significar un merescut ascens empordanès a Segona Divisió B, una fita poc imaginable mesos enrere. L'equip arriba al partit d'aquesta tarda contra el Rápido de Bouzas (18.15 h., Esport 3) defensant el lleuger avantatge del partit d'anada, quan el partit va acabar amb empat a un gol. Avui, segona batalla i definitiva per decidir l'equip que puja a la categoria de bronze.

A Peralada es respira un ambient diferent. El d'avui no és un partit més i tothom n'és conscient. Arnau Sala i el seu cos tècnic van poder treure moltes conclusions del partit d'anada, on a la primera meitat els gironins podrien haver deixat encarrilada l'eliminatòria però en canvi, al segon temps, el Rápido de Bouzas va fer un pas endavant i tot i acabar amb deu homes va posar en seriosos problemes als jugadors blanc i verds. El joc directe, la intensitat i jugar al límit del reglament va tenir èxit entre el conjunt entrenat per Patxi Salinas, que buscarà la victòria o un empat a gols per ascendir.

«Tant de bo no marquem, però que ells tampoc ens marquin», assegurava Arnau Sala, que no renunciarà a jugar com ho han fet tota la temporada per la transcendència de l'enfrontament. El Peralada no especularà i buscarà marcar per no haver de patir davant un conjunt gallec que, a diferència dels gironins, sí que estan obligats a marcar, com a mínim, un gol per tenir opcions d'ascens.

Tot i el lleuger avantatge peraladenc pel resultat del partit a Vigo el duel es preveu igualat i amb molta tensió, digne i lògic en un enfrontament d'aquestes característiques. En un estadi Municipal de Peralada on s'esperen al voltant de 1.500 persones, els locals hauran de treballar molt bé futbolísticament i mentalment per acabar assolint l'objectiu. Arnau Sala només té les abscències per lesió de Draman, Nacho Ruiz i Serrano, i el principal dubte a l'alineació serà si d'entrada, a l'extrem dret, jugarà Higón o bé ho farà Boniquet. Els visitants, per la seva part, no podran comptar amb Adrián, expulsat en el duel d'anada.

Gratuït per als socis del Girona

El club anunciava que tant els socis del Peralada com també els del Girona tindrien la seva entrada gratuïta per presenciar el partit. Amb això es vol fomentar que el Municipal estigui ple fins a la bandera i els seguidors ajudin a l'equip a aconseguir l'ascens a Segona Divisió B. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Peralada, Pere Torrent, va destacar que «el poble està il·lusionat, ningú s'ho esperava a principi de temporada. És històric que ens trobem a les portes de Segona B, confio que ho aconseguirem».