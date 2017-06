Hamilton repta Vettel al circuit de Bakú

Lewis Hamilton va ser el millor en la sessió de qualificació del Gran Premi d'Azerbaidjan on va dominar de principi a fi, i va marcar el millor temps en cada ronda.

El britànic no es va deixar inquietar després de signar el desè temps en els entrenaments de divendres. Tercer en l'últim assaig, va marcar el millor crono (1: 41.983) a la Q1, en què van quedar eliminats Fernando Alonso, que segueix amb el seu mal i incòmode moment amb el seu equip i el seu company Stoffel Vandoorne. Lewis va volar de nou a la Q2 (1: 41.275), en la qual es van caure l'altre espanyol, Carlos Sainz, i el seu company a Toro Rosso, el rus Daniil Kvyat. I va baixar el seu temps altres set dècimes en la definitiva tercera ronda. Bottas va aconseguir fer la segona posició, a mig segon de Hamilton, que va acabar d'una manera intractable.

Des de la tercera fila partirà el mexicà Sergio Pérez (Force India), desè en l'últim assaig i que, després de marcar el vuitè crono tant a la Q1 com a la Q2. Sergio Pérez, setè i protagonista de l'accident de divendres, en el primer lliure, intentarà mantenir el bon nivell, tant personal com de la seva escuderia després d'acabar cinquè a Canadà. El pilot apuntarà alt en el circuit en el qual l'any passat va ser tercer i va aconseguir el seu setè i fins ara últim podi en F1. L'alemany Nico Rosberg va vèncer, per davant de Vettel l'any passat i aquest any hi haurà un nou guanyador, ja que l'alemany, després d'aconseguir el seu títol mundial, va anunciar la seva retirada de la Formula 1.

La pista urbana de Baku és la segona més llarga del Mundial, per darrere de la de Spa-Francochamps (Bèlgica), i barreja la recta més àmplia del campionat (de 2,2 quilòmetres) amb corbes lentes. I per segona vegada albergarà una cursa de Formula 1, canviant la nomenclatura, de Gran Premi d'Europa a la del país d'Azerbaidjan, amb seu a Bakú. La cursa arrenca a les 15.00 h.