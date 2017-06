L'Olímpic de Jandro es queda sense ascens als penals

L'Olímpic de Xàtiva, on juga Jandro Castro, no va poder pujar a Segona B després de caure derrotat, des de la tanda de penals, a la tercera i definitiva eliminatòria, per l'Écija. El partit es va acabar amb 1-1, com el de l'anada. Sí que van aconseguir ascendir el Vitòria, que és el filial de l'Eibar, l'Unión Adarve madrileny i el Peña Sport de Tafalla.