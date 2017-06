Mullera es prepara per reaparèixer després de la sanció el dia 16 de juliol

El diumenge 16 de juliol és la data que s'ha marcat Àngel Mullera per tornar a la competició. És el dia després de la suspensió per dos anys que li va imposar l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'esport per haver-se saltat un control antidopatge. Ell sempre va al·legar que era a les pistes de Lloret el dia i l'hora pactada, i que els agents el van violentar presentant-se al seu domicili particular. Però el càstig va ser ratificat també pel TAD i l'ha tingut tot aquest temps apartat, preparant-se, això sí, a consciència, per quan pogués reaparèixer. Mullera s'ha entrenat set dies a la setmana, amb doble sessió en alguns. Amb 32 anys, ara sí, ha començat el compte enrere per tornar amb més força que mai a la competició, als seus 3.000 obstacles. Diuen els qui l'han vist aquests darrers dies que està per fer la mínima mundialista.

L'atleta de Lloret espera un darrer tràmit abans de començar els passos per recuperar la llicència: ser sotmès a un control de rehabilitació. Si els timings no li juguen cap mala passada, està convençut que podrà tornar a la competició oficial el dia 16 del mes que ve. I vol fer-ho a Lloret, per la porta gran, amb un míting que s'organitzaria per donar-li la benvinguda a les pistes, un altre cop. No es tracta de cap prova de cara a la galeria, perquè Mullera ja ha parlat amb el seleccionador espanyol, José Enrique Villacorta, i li ha comunicat que vol optar a anar al Mundial. Per fer-ho, necessita la mínima, que podria buscar en la prova del seu retorn, en algun míting a l'estranger o al campionat d'Espanya.



Preparat a consciència

Ara fa un any, quan es complia el primer aniversari de la sanció, Àngel Mullera va decidir que anava per totes. S'havia passat mesos sense posar-se les sabatilles esportives. Però va dir prou. Des d'aleshores ha anat seguint un meticulós pla d'entrenament que l'ha de dur a mostrar la seva millor versió tan bon punt pugui tornar a competir. El seu repte és anar a Londres, al Mundial, cinc anys després d'haver sigut olímpic, en aquella mateixa ciutat. Físicament es troba molt bé, i les petites molèsties que li han anat sortint als dos isquiotibials les ha pogut tractar amb èxit fent «indiba» (sistema Proionic que genera diversos processos biològics a nivell cel·lular) cada dia a Estètica Garvin, un dels seus patrocinadors.

La sanció que li van interposar va provocar que perdés la condició d'esportista d'elit. Ho podrà recuperar si s'ho guanya a la pista, en funció dels resultats, però professionalment també té d'altres reptes relacionats amb el món de la moda i la direcció d'esdeveniments esportius. Però ara la primera estació ja té data: el 16 de juliol, a les pistes de Lloret.