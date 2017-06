Zarco s'emporta la «pole» a Assen i supera per poc Marc Márquez

El francès Johann Zarco va aconseguir la seva primera pole al campionat del món de motociclisme en ser el més ràpid en els entrenaments oficials per al Gran Premi d'Holanda de MotoGP que es va disputar ahir al circuit d'Assen. Zarco va superar per 65 mil·lèsimes de segon Marc Márquez, amb els italians Danilo Petrucci i Valentino Rossi després d'ells.

El pilot gironí Maverick Viñales va finalitzar onzè, i va reconèixer «haver fet alguna cosa malament, perquè Zarco, Rossi i Folger estan davant». «En els tercer lliures em sentia molt bé, còmode i rodant bé, però en la qualificació no tenia les mateixes sensacions i no podia estrènyer la moto, cal investigar el perquè, però no m'he sentit bé i cal millorar-ho», va dir. El pilot de Yamaha va explicar que els problemes potser van ser «una mica tot, ja que en no tenir la confiança necessària per estrènyer la roda davantera, els problemes es transmeten a la roda del darrere».

La seva classificació no deixa de ser un problema ja que «de ser la cursa en sec volia sortir i intentar tirar al màxim per ficar buit amb els rivals, però ara és una loteria, caldrà sortir i veure què tal se'm donen les primeres voltes», va dir Viñales, que vol sortir d'Holanda encara líder.

El francès Zarco va aconseguir sobresortir entre els favorits de sempre per adjudicar-se la seva primera pole a la categoria reina. Es va imposar per davant de Petrucci i Rossi, segon i tercer respectivament. D'altra banda, el pilot català Dani Pedrosa sortirà des de la dotzena posició, mentre Jorge Lorenzo ho farà des de la 21ena, perjudicat per l'aigua que va caure a Assen.



Isaac Viñales sortirà setzè

L'italià Franco Morbidelli va sumar la seva quarta millor classificació de l'any en ser el més ràpid de Moto2, mentre que el gironí Isaac Viñales es va haver de confirmar amb la setzena posició de la graella.

Darrere del pilot italià, que sortirà des de la posició més avançada, hi estaran el japonès Nakagami i el suís Luthi, ambdós separats per mil·lèssimes. Alex Márquez, després de patir una caiguda sense conseqüències durant la tanda oficial, sortirà finalment des de la vuitena posició.

I, en Moto3, Jorge Martín, va sumar la cinquena millor classificació consecutiva d'entrenaments i la sisena de la temporada a Moto3, després de destrossar l'anterior millor temps, que estava en poder de l'holandès Bo Bendsneyder també obtingut en la seva última volta, en rodar més de vuit dècimes de segon més ràpid que ell i amb més de 1,7 segons d'avantatge sobre el tercer, l'italià Nicolo Bulega. El gironí Albert Arenas, lesionat, no participa en aquest gran premi i va ser substituït per Raúl Fernández.