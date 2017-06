Arnau Sala: «Em queda la sensació que el meu equip ho ha donat tot»

ELS ENTRENADORS

La cara dels seguidors del Peralada durant els últims minuts del partit d'ahir retratava la impotència i decepció d'un somni que s'escorria de les mans com una gota d'aigua. Encara més després de les dos darreres ocasions errades pels gironins que haurien pogut variar el desenllaç de l'eliminatòria. L'ànim dels aficionats empordanesos com el dels gallecs que es van anar a l'estadi, va ser un constant d'alts i baixos amb cada moviment al marcador, i molt especialment al tram final, on fins i tot hi va haver instants de tensió amb les pèrdues de temps i accions polèmiques del conjunt visitant que van acabar amb l'expulsió d'un ajudant de Patxi Salinas. Al final les intencions dels gallecs van evitar que es jugués bona part dels minuts d'afegit indicats per l'àrbitre.

El xiulet de Baño Soler va donar pas a un autèntic drama, i mentre els jugadors del Rápido de Bouzas celebraven l'ascens sobre la gespa, els futbolistes del CF Peralada van quedar estesos pel terreny de joc plorant desconsolats, en la majoria de casos incapaços de moure's del lloc. Malgrat els intents dels aficionats que van saltar al camp per animar-los. Al vestidor totes les mirades es perdien sense trobar una explicació al desafortunat empat (2-2) que deixava els gironins a les portes d'una fita històrica, i tot enmig del silenci sepulcral que només es trencava amb l'obrir i tancar de la porta. En una d'aquestes ocasions va ser Arnau Sala qui va sortir cap baix i accelerat encara amb els ulls plorosos i sense voler aturar-se per parlar amb ningú. Poc després i ja més tranquil va reflexionar sobre les raons per les quals es va escapar l'oportunitat de pujar a Segona B.

Sala es va mostrar molt orgullós del rendiment dels seus jugadors i va recordar que «la majoria són nois de 20 anys i han fet sis partits molt bons, em queda la sensació que ho han gestionat molt bé durant tota la promoció». Conscient que en una competició com aquesta el petits detalls són clau va afegir que "a l'anada vam perdre una molt bona ocasió de treure millor resultat. El futbol és encert i ens ha faltat". Sobre el partit va destacar el joc rocós del Rápido de Bouzas considerant que «el nostre únic mal moment ha estat després del 2-1, potser ens ha entrat la por de perdre el que teníem tant a prop».

Conscient també de les moltes ocasions de què va disposar l'equip va lamentar que «ens costa molt fer gols, hem de generar molt per marcar». Tot i això no va dubtar a l'hora d'assegurar que «ho mereixiem». El tècnic va confiar que amb el temps es curaran les ferides deixant el seu futur a la decisió del Girona i Peralada.



Molt atents des de Montilivi

La molta expectació que va generar el partit d'ahir, a més d'omplir el Municipal amb la millor entrada que es recorda a Peralada va tornar a fer evidents els vincles entre el club empordanès i el Girona, i tant el president del club de Montilivi, Delfí Geli com els responsables de l'àrea esportiva Quique Carcel i Ivan Hamouch no es van voler perdre la cita. A la tribuna no s'hi cabia, els gols i el lateral estaven plens, i fins i tot n'hi ha que es van enfilar al sostre de la piscina que hi ha al costat del camp, i de fet durant la segona meitat ningú es va banyar. En un dels murs que delimiten l'estadi hi havia una pancarta on podia llegir «junts farem història». Un èxit que finalment no va poder fer-se realitat.

Aquest desenllaç no només afecta el Peralada, si no també suposa un contratemps important pel projecte esportiu del Girona, i Carcel ho va abordar reconeixent els mèrits de l'equip i dient que «és un canvi en el plantejament, pujar era una situació molt buscada i ara hem d'analitzar la direcció que hem de prendre en el futur sabent que la relació serà bona». També va seguir l'eliminatòria de prop el delegat territorial la Federació Catalana de Futbol Jordi Bonet, recordant que el no ascens a Segona B també té repercussions per diversos equips gironins que perden la categoria pels descensos compensats. Bonet va assegurar que «estàvem molt esperançats i és un gran cop pel futbol de la província. Ara veurem com queden els grups»

L'atractiu de l'eliminatòria va atreure exjugadors i entrenadors com Albert «Chapi» Ferrer i Julio Salinas, en el cas d'aquest últim amb l'afegit de ser germà del tècnic del Ràpido de Bouzas, fet que el va fer celebrar amb efusivitat l'ascens del conjunt visitant.