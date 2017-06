Bany de masses del Getafe amb la seva afició

El Getafe va celebrar ahir l'ascens a Primera amb les protocol·làries visites a la Verge de la nostra Senyora dels Àngels, patrona de l'equip, i l'ajuntament, on va compartir l'èxit des del balcó amb els aficionats. «Formeu part del patrimoni de la ciutat. Més enllà dels èxits esportius, en nom de Getafe us dono les gràcies per il·lusionar la ciutat», va dir l'alcaldessa Sara Hernández.