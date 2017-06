Barça B i Albacete aconsegueixen l'ascens a Segona A

El Barça B va fer valer el gran resultat aconseguit la setmana passada a Santander (1-4) per a certificar l'ascens a Segona Divisió A. El filial blaugrana, amb el migcampista gironí Gerard Gumbau de titular va empatar sense gols al Miniestadi davant uns 8.100 espectadors. El Racing no va tenir cap opció de remuntada en cap moment. Com el Barça B, també va celebrar el retorn a la categoria de plata, l'Albacete. Els manxecs després de baixar el curs passat recuperen la categoria gràcies al 0-0 d'ahir al Carlos Belmonte contra el filial del València que feia bo el 0-1 aconseguit a Mestalla. El migcampista de Cornellà Marc Rovirola va ser titular. D'aquesta manera i per primer cop des de la instauració d'aquest format de play-off, pugen a Segona A els quatre campions de grup: Cultural Lleonesa, Albacete, Barça B i Lorca FC.

Mentrestant, juntament amb el Rápido de Bouzas van pujar ahir el Badajoz, l'Sporting de Gijón B, el Lorca Deportiva i l'Ontinyent que superar l'Alabès B per penals. Dissabte ho havien fet el Peña Sport, l'Écija, el Vitòria (filial de l'Eibar) i l'Unión Adarve.