Daniel Ricciardo guanya a l'Azerbaidjan i Alonso puntua per primer cop

L'australià Daniel Ricciardo (Red Bull) va guanyar ahir el Gran Premi d'Azerbaidjan, el vuitè del Mundial de Fórmula, disputat a la pista urbana de Baku i marcat per nombrosos incidents, amb quatre entrades del cotxe de seguretat i una interrupció, amb bandera vermella.

Ricciardo, de 28 anys, va aconseguir el seu primer triomf de l'any i el cinquè des que pilota en F1, en guanyar a la capital azerbaiyana per davant del finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) i del canadenc Lance Stroll (Williams) –que va aconseguir el primer podi de la seva carrera en la categoria reina–, segon i tercer, respectivament, ahir. Bottas li va prendre el segon lloc a Stroll just en els últims metres de la prova, en la qual l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que va acabar quart, just per davant de l'anglès Lewis Hamilton (Mercedes), va mantenir el liderat del Mundial, i va augmentar 14 punts sobre l'anterior (153 enfront de 139). Els espanyols Carlos Sainz (Toro Rosso) i Fernando Alonso (McLaren-Honda) van acabar vuitè i novè, respectivament, en una prova en la qual el doble campió mundial asturià (2005 i 2006, amb Renault) va sumar els primers punts del campionat. Tots dos es van classificar just darrere del francès Esteban Ocón (Force Índia) i del danès Kevin Magnussen (Haas), que van acabar sisè i setè a Baku. On l'alemany Pascal Wehrlein (Sauber) va ser desè i també va entrar, d'aquesta manera, a la zona de punts. La següent prova del Mundial, el Gran Premi d'Àustria –novè dels vint previstos aquest any– es disputarà d'aquí a dos caps de setmana al circuit de Spielberg.