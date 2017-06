Nou títol per a Marta Xargay

Espanya es va proclamar ahir vencedora de l'Eurobasket i va aconseguir el seu tercer or continental després d'un memorable partit davant França, que va derrotar en la final amb més facilitat de la prevista per 71-55. La gironina Marta Xargay va ser una de les jugadores més destacades de l'equip que entrena Lucas Mondelo i va ampliar aixi encara més el seu llarg palamarès de títols tant a nivell de seleccions com de clubs. La nova jugadora de l'Uni Girona, María Conde, no va tenir cap minut en la final d'ahir igual que Leo Rodríguez.

El conjunt espanyol va aguantar en l'arrencada d'un partit en que ja va començar a despuntar una incisiva Alba Torrens, que en els deu minuts inicials va anotar 10 punts, amb dos triples, i va acabar com a segona màxima anotadora, amb 18 punts. França va intentar copiar l'estil de joc d'Espanya, passant a una defensa individual, per intentar frenar el fluid atac de les rivals, que feien circular bé la pilota.Espanya era la que portava la iniciativa i el joc, i França havia de recórrer al virtuosisme i una mica a l'acrobàcia, sobretot en les internades de la seva petita base Olivia Epoupa.

Les de Lucas Mondelo van començar a marcar clarament el seu ritme en el segon quart, amb una Sancho Lyttle que li complicava en excés la vida a Helena Ciak –que aconseguir 4 punts– i Endene Miyem. La defensava espanyola va anar en augment, després de ràpides transicions, semblava que les espanyoles podien marxar en el marcador. Però les de Mondelo no ho van aprofitar, i les gales van començar a anotar des del perímetre per intentar escurçar distàncies. El tercer quart va ser una exhibició d'Espanya, amb un parcial de 17-10, amb robatoris de pilota i contraatacs fulminants, mentre que la torre Ciak acumulava personals i el seu equip es va quedar una bona estona estancat en el marcador. Sancho Lyttle, un cop més en aquest Eurobasket, es va mostrar intractable sota la seva cistella, on va aconseguir 6 rebots defensius i va ser la màxima anotadora amb 19 punts. En el tram final, Espanya es va agradar i va començar a gaudir del seu joc, i va arribar a una diferència de 20 punts que va acabar per atorgar-li la tercera corona europea.