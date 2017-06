Toti Bes guanya la Trail Ulldeter i la seva germana Tina acaba en la segona posició

El gironí Toti Bes (Club Trail Running Girona) va ser el vencedor de la Trail Ulldeter, segona prova de les MissionX3 que ara passa a encapçalar, en una nova cita del circuit de curses de muntanya organitzat per Klassmark que va reunir al voltant de 800 participants a Camprodon. La seva germana, Tina Bes, no va poder completar el doble dels Bes i va ser segona en categoria femenina per darrere de Mònica Comas (Apòstols de Bacus).

Des del primer instant, els favorits van situar-se al capdavant. Isaac Riera (Diedre), Ignasi Riuró (Esports Mavercik), Xavi Llamas (Sport HG) i Toti Bes (Club Trail Running Girona) agafaven el comandament de la cursa per no deixar-lo més. Van viatjar junts bona part de la prova, però a l'equador Bes va posar les seves cartes sobre la taula per sentenciar els seus rivals. El de Girona va incrementar l'avantatge quilòmetre a quilòmetre fins a la seva arribada a Camprodon. Cinc hores 44 minuts i 58 segons per sumar la seva tercera victòria de la Trail Ulldeter.