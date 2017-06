Un trofeu de campió del Món amb 40 anys de retard

El regatista canari Joaquín Blanco Roca, quart classificat en la classe Finn dels JJOO de Los Angeles 1984 i campió del món el 1977, va recollir ahir a Palamós el trofeu que no va poder rebre, per motius polítics fa quaranta anys a la Costa Brava. Va ser la vint-i-dosena edició del Campionat del Món de Finn, anomenat llavors Finn World Week, i es va celebrar a Palamós del 6 al 17 d'octubre de 1977 amb la participació de 129 regatistes de 26 nacions. A causa que el govern espanyol, alineat llavors amb els països contra l'apartheid de Sud-àfrica, es va negar a inscriure als regatistes sud-africans, la International Finn Association (IFA) va anul·lar el lliurament del trofeu que havia guanyat Joaquín Blanco, amb només 19 anys, un dels joves regatistes que, al costat de Josele Doreste, que va ser subcampió, estaven al capdamunt de l'especialitat.

Ahir, quatre dècades després es varen reunir a Palamós diversos dels regatistes que van competir llavors; entre ells, Joaquín Blanco. Blanco, de 59 anys, va recordar amb nostàlgia aquell moment, i va revelar que: «És un record que tinc, però llavors no li vaig donar gaire importància, perquè va ser un tema polític aliè a nosaltres. En aquell moment vaig pensar: 'si aquest any no estic, l'any que ve guanyaré, però el dolent és que a l'any següent no vaig guanyar'». Blanco va afegir que: «Crec que en aquell moment la Direcció General d'Esports va actuar correctament, ja que els regatistes sud-africans no havien participat en cap regata i no estaven ni donats d'alta en les quotes de la classe Finn. Va ser una maniobra més política que esportiva».

La classe Finn ha volgut reconèixer-li ara a Palamós el seu títol mundial, i és per això que li va ser lliurada la Finn Gold Cup amb el nom, el seu, com vencedor de 1977 gravat en un dels seus laterals.